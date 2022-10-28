Son noktayı Merit Grubu koydu

Doğuştan Serbal Palsy hastası olan ve yürüyemeyen 5 yaşındaki Kuzey Selengüçlü’nün, Amerika’da ameliyat olabilmesi için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Minik Kuzey’in St.Lovis Children's Hospital’de SDR ameliyatı için 68 bin dolar gerekiyordu.

Diyalog’un da büyük destek verdiği kampanyanın son haftasında eksilen miktar 10 bin dolardı. Merit Oteller Grubu, eksilen miktarı tamamlayarak kampanyaya son noktayı koydu.

Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süha Türköz, dün Kuzey’in babası Gürdal Selengüçlü’ye 10 bin dolarlık bağışı takdim ederken, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un iyi dileklerini de iletti.

Selengüçlü, başından itibaren kampanyaya büyük destek veren Diyalog Medya Grubu’na, yardımda bulunan vatandaşlara, başta Besim Tibuk olmak üzere tüm Merit çalışanlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.