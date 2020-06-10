Acil kaynak ayrılmalı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, TC - KKTC arasında imzalanan mali ve iktisadi işbirliği anlaşmasından sonra, hükümetin reel sektöre ve altyapıların geliştirilmesine yönelik projelere daha fazla kaynak ayırması ve alandaki projeleri hayata geçirmesini beklediklerini belirtti.

Odadan yapılan açıklamada, “Ancak üretim sektörlerinin neredeyse iki yıldır alamadığı ihracatta navlun, gümrük vergisi desteği bulunmakta ve sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçları her gün artmaktadır. Faiz destekli kredi programları ve yeni yatırımlara yönelik kısmı hibe programları gibi üretim sektörü için hayati önem taşıyan finans konularında hükümetin acilen eyleme geçmesi gerekmektedir.” denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim yasakları, Meclisin tatili ve 1 Temmuz’dan sonra yeni açılımlar olacağı dikkate alındığında, hükümetin üretim sektörlerinin TC ile imzalanan anlaşmadan kaynaklı bütçenin serbest kalmasını beklenmeden, reel sektör ve altyapı projelerine kaynak aktarması gerektiği belirtildi.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, “Bu kapsamda gerekirse iç borçlanma yolu ile reel sektörün desteklenmesi gerekmektedir. Bugün borçlanıp üreticilerin sorunları çözülmezse, bir ay sonra sorununu çözecek üretici bulunamayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.