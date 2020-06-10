Güney'e ilk turistler İsrail’den

Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf havaalanları, Coronavirüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerin üçüncü rahatlatma aşaması çerçevesinde dün yeniden uçuşlara açıldı.

Rum Haber Ajansı’na göre; dün Larnaka’dan ilk sefer Yunanistan’ın başkenti Atina’ya yapıldı. Gün içinde Larnaka’ya inen ilk uçak ise İsrail’den geldi. Toplamda Larnaka’dan 5, Baf’tan da 5 sefer yapıldı.

Güney’deki havaalanları COVID-19’un yayılmasını önleme çabaları çerçevesinde 21 Mart’tan bu yana kapalı tutuluyordu.

Bakanlıklar Arası Komite tarafından hazırlanan ve Larnaka ile Baf havaalanları için geçerli olan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde seferlerin aşamalı olarak kaldırılması, havaalanları ve otellerin yeniden açılması, Kıbrıs’ın diğer ülkelerle, 9-19 Haziran A Aşaması ve 20 Haziran B Aşaması olarak yeniden bağlanması için bir faaliyet planı onaylanmıştı.

Özel uzmanlar ekibi, iki kategoride epidemiyolojik görünüm esasında Kıbrıs’ın hava bağlantısının sağlanması için ülkeleri kategorilere ayırmıştı.



Listede hangi ülkeler var?

A Kategorisi’nde Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Danimarka, Almanya, Slovakya, Litvanya;

B Kategorisinde İsviçre, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Estonya, Çek Cumhuriyeti yer alıyor.

Her iki kategorideki ülkelerden gelecek olanların uçağa binmezden önce, seyahatlerinden 72 saat önce alınmış ve onaylanmış, bir laboratuvardan test sonuçlarının olumsuz olduğunu gösteren bir belge sunmaları gerekiyor.

Kıbrıs vatandaşları ve sürekli Kıbrıs’ta yaşayanlar başka bir seçenek olarak Kıbrıs’a geldikleri zaman laboratuvar testlerini yapabilecek. Bu kişiler bu durumda, sonuç alınana kadar evlerinde karantinada kalacaklar.