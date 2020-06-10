Hacamata tutuklama

Lefkoşa’da Yenişehir bölgesindeki evinde hacamat ve sülük tedavisi yapan Onurcan Akcan, şikâyet üzerine önceki gün gözaltına alındı.

Kıbrıs Hacamat isimli sosyal medya hesabından yaptığı işlerin reklamını yapan, sırt ağrısı, bel fıtığı, kronik rahatsızlıklar gibi birçok hastalığı iyileştirdiğini iddia eden zanlı Akcan dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının hacamat yaptığını kabul ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının doktor olmadığı halde Lefkoşa’daki evinde hasta kabul ettiğini, para karşılığında şişe çekme işlemi olan hacamat yaptığını söyledi.

Zanlı yasa dışı doktorluk yaptığını belirten polis, Onurcan Akcan’ın 8 Haziran’da tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını, bir adet portatif masaj yatağı, bir adet portatif masaj sandalyesi, bin 200 adet hacamat kupası ve 40 adet hacamat pompasının emare alındığını belirtti. Polis, ayrıca tıbbi amaçlarla kullanılan bazı malzemeler de bulunduğunu, bunların nerelerde kullanıldığının araştırılacağını söyledi. Polis, zanlının sorgusunda hacamat yaptığını kabul ettiğini ifade ederek, söz konusu şahısların bulunup ifadelerinin alınacağını söyledi. Polis, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.