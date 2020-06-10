Güneyde dün 2 yeni vaka tespit edilirken, kuzeyde yine Coronavirüse rastlanmadı

Güney Kıbrıs’ta dün iki saat arayla yapılan açıklamadan biri sevindirdi, diğeri üzdü. İlk açıklamada Güneyde son 24 saatte 422 test yapıldığı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadığı belirtildi. İki saat sonra yapılan açıklamada ise 4 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Rum Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde yeni bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’a dönen vatandaşlara yapılan testler arasında iki yeni Coronavirüs vakası tespit edildiğini bildirdi.

Son açıklamaya göre ise, son 24 saatte toplam 906 test yapıldı; iki yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 972’ye ulaştı.

Kuzey 53 gündür temiz

Öte yandan Kuzey Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 53 test yapıldı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 53 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Pilli, ülkede yapılan toplan test sayısının 33 bin 553 olduğunu söyledi. Son vakanın 17 Nisan’da tespit edildiğini hatırlatan Pilli, kaybedilen hasta sayısının ise 4 olduğunu anımsattı. Pilli, KKTC’de tespit edilmiş toplam vaka sayısının ise 108 olduğunu yineledi.