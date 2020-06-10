Böyle mi olacaktı?

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde yaklaşık 3 ay süreyle işlerine gidemeyen ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan işçilerimizin bir kısmı dün sabahın erken saatlerinde Metehan Sınır Kapısı’ndan güneye geçti.

Geçiş sırasında duygulu anlar yaşandı. Güzelyurt’ta ikamet eden 64 yaşındaki kamyon şoförü Mustafa Ruso, KKTC hükümetinin, geri dönüşlerde 14 günlük karantina şartı koyması nedeniyle geceyi aracında uyuyarak geçireceğini söyledi.

Mustafa Ruso’nun yanı sıra diğer işçiler de araçlarına yatak yorgan koyarak geçiş yaptı.

Rum polisi, sınır kapısında muhaceret işlemi yaptıran Kıbrıslı Türklere ‘yatak ve yorganları ne yapacaksınız?” diye sorunca onlar da geceyi araçlarında geçireceğini söyledi.

Bunun üzerine bazı Rum işverenlerin onlara ev kiralama yönüne gideceği haber verildi.

Sabah erken yola çıktılar

Güney Kıbrıs Yönetimi’in geçiş izni vermesi üzerine 3 aydır işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler dün sabahın erken saatlerinde yola koyuldu.

PCR testlerini yapıp sonuçlarını yanlarına alan bazı çalışanlar, yanlarında yorgan ve yastıkları ile Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a gitti.

Güneye giden vatandaşlar, 14 gün boyunca geri dönemeyecek. Dönmek isteyenler ise karantinaya alınacak.

Bu nedenle geri dönmemek üzere güneye giden işçiler yanlarında birçok eşya götürdü. Güneydeki hastanelerde tedavi gören ancak uzun süredir gidemeyen Bazı Kıbrıslı Türkler de dün geçiş yaptı.

Aracında uyuyacak

Güneye giden vatandaşlardan biri olan 64 yaşındaki kamyon şoförü Mustafa Ruso’nun aracı rutin kontrolden geçirilirken, bagajdaki yorgan yastık Rum polisinin dikkatini çekti. Ruso, “Yorganları, yastıkları ne yapacaksınız? diye soran Rum polis memuruna KKTC hükümetinin, geri dönüşlerde 14 günlük karantina şartı koyması nedeniyle geceyi aracında uyuyarak geçireceğini söyledi.

Bazıları el uzattı

Kıbrıslı Türklerin düştüğü durum Rum medyasında geniş yer buldu. Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’a 8 Kıbrıslı Türk’ün geçtiğini, bunlardan 6’sının Güney Kıbrıs’ta çalıştığını, 2’sinin ise tedavi maksatlı geçiş yaptığını duyurdu. Rum medyası Kıbrıslı Türklerin fotoğraflarını da paylaştı.

Bazı Rum işverenler de, yanında çalışan işçilere kalacak yer temin edeceklerini belirtirken, güneyde yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türkler de sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu ve isteyenlere kalacak yer vereceklerini duyurdu. Bazıları da “İsteyen gelip benim evimde kalabilir” diyerek, açık adres ve telefon numarasını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 10:57