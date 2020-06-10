Turizm sektörü çöktü

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) sektörün sorunlarını dile getirmek için dün Başbakanlık önünde tabutlu, havlulu, şezlonglu eylem yaptı.

Otelciler Birliği ile turizm sektöründeki diğer meslek gruplarının da destek verdiği eylem, Başbakan Ersin Tatar ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun’un görüşmesinde uzlaşı çıkmasıyla 2 saat içinde sonlandırdı.

Başbakan Tatar, turizmde destek verecekleri vaadinde bulunurken, Tolun da taleplerinin büyük bir kısmının kabul edildiğini ifade etti.

Diyalog’a konuşan turizm sektörü çalışanları da kapalı kalınan dönemde büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Çalışanlar, devletin turizm sektöründe yaşanan sorunlara çare bulmasını istedi.

İlginç bir eylem oldu

KITSAB, turizm sektöründe yaşanan krizden dolayı dün ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Sabah saat 08.00 sıralarında Başbakanlık önünde toplanmaya başlayan eylemciler, yanlarında şezlong, havlu, güneş şemsiyeleri getirip, Başbakanlığın önüne yerleştirdi.

Eylemciler, üzerinde “KKTC Turizmi” yazan tabut şeklindeki ahşap sandığı bandonun cenaze marşı eşliğinde Başbakanlık önüne bıraktı.

Eylemciler, “Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz. Tekrar turizm. Uçmadan turizm olmaz” sloganları attı. Her kabine üyesinin adına şezlong ve plaj malzemelerinin yanı sıra bavullar da bırakan eylemciler, uçuşların durmasını da kağıt uçaklar uçurarak protesto etti.

Bizleri yok sayamazsınız

KITSAB Başkanı Orhan Tolun eylemcilere hitap ettiği konuşmada, Başbakanla görüşmek için önceki gün 2 saat beklediklerini ama parti meclisinden dolayı bu görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi.

Tolun, “Ülkeye 1 milyon 100 turist getiren, ekonomiye yüzde 60 katkı sağlayan ve 54 sektöre iş imkanı yaratan bizleri yok sayamazsınız. Bu tsunaminin ilk dalgalarıdır" dedi.

Orhan Tolun, Başbakanın kendileriyle Başbakanlık önünde görüşmesini bekleyeceklerini ve gerekmesi halinde heyetin daha sonra yukarıya çıkabileceğini kaydetti.

Tolun, otelcilere, casinoculara, restorancılara, kiralık araba işletmecilerine ve rehberlere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Yapılan görüşmede uzlaşı çıktı

Tolun’un çağrısı üzerine Başbakan Ersin Tatar, eylem yapan turizmcilerden bir heyeti kabul etti.

Başbakanlık önünde eylem yapan turizmcilerden Orhan Tolun başkanlığında 7 kişilik KITSAB heyeti, Başbakan Tatar ile görüştü.

Eylemciler de görüşmeden çıkacak sonuç için Başbakanlık önünde bekledi.

Tatar: Turizm sektörünün yanındayız

Başbakan Ersin Tatar ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun, görüşmeden sonra açıklama yaptı.

Başbakan Tatar, Toplumsal Dayanışma ikinci paketini 15 Haziran’da açıklayacaklarını belirterek, paketin, özel sektörün, özel teşebbüsün ve turizmin talepleri de dikkate alarak hazırlandığını kaydetti.

Tatar, “Açılımlarla ekonominin önünü açmaya çalışıyoruz” dedi.

Turizm sektörünün yanında olduklarını belirten Tatar, “Önemli olan birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi, herkesin elinin taşını altına koyması” şeklinde konuştu.

Tolun görüşmeden memnun ayrıldı

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ise yaptığı konuşmada, görüşmede değerlendirmenin iki aşamalı gerçekleştirildiğini, birinci aşamadaki gelişmelere göre şekillendirileceğini söyledi. Tolun, “İlk aşama içerisinde büyük ölçüde taleplerimizin karşılandığını gördük. Belli bir dönemden sonra da durumu tekrardan değerlendireceğiz, Turizmin akışına göre. Ortak bir noktada buluşabildiğimiz için Başbakan ve bakanlara teşekkür ederiz” dedi.

Ne dediler…?

Eyleme katılan turizm emekçileri de Diyalog’a konuşarak kapalılık sürecinde neler yaşadıklarını anlattı. Çalışanlar, devletin turizm sektöründe yaşanan sorunlara çare bulmasını istedi.

Memduh Kurt

“Turizm acentem var. Kapalılık sürecinde çok kötü günler yaşadım. Ofislerimizi açsak uçak yok, turist yok. Bakanlık turizmcilere sahip çıkmadı. Lafa gelince turizmin her şey olduğunu söyleyenler bu üç aylık sürede bizi görmezden geldiler. Bir an önce bir çözüm bekliyoruz.”

Mehmet Gagari

“Turizm ve toplu taşıma işletme sahibiyim. Kapalılık sürecinde yapayalnız kaldık. Turizm sektörü olarak yıllarca bu ülkeye çok hizmet verdik ancak pandemi sürecinde hiçbir destek almayarak yalnız bırakıldık. Çözümsüz bir ortamda kaldık. Bu belirsizliğin ortadan kalkması ve ülkeye gelecek turistlere güvenceler verilerek tekrardan turistlerin gelmesinin sağlanması gerekiyor.”

Yusuf Nazlı

“Barmen olarak turizm sektöründe çalışıyorum. Uzun bir kapalılık süreci yaşadık. Bu kapalılık sürecinde iş yerimiz bizlere çok destek çıktı. Turizm sektörünün kapalılık sürecinin devam etmesi durumunda ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

Oğuzhan Filik

“Turizm sektöründe çalışıyorum ve kapalılık sürecinde çok zor günler geçirdim. Bizlere bu süreçte sadece iş yerlerimiz sahip çıktı. Bizleri açıkta bırakmadı. Devletten de bin 500 liralık bir destek aldık bunun dışında bir katkı görmedik. Bu sektör devam etmezse birçok insan işsiz kalacak. Bu konuda devletin bu sektöre sahip çıkması gerekiyor.”

Gülperi Yeşilay

“İki yıldır Kıbrıs’ta turizm sektöründe çalışıyorum. Uzun bir kapalılık süreci yaşadık ve bu süreçte çalışma arkadaşlarımızla bir birimize destek olarak mücadele ettik. Turizmin çöküşü ülkenin çöküşü demektir. Bu nedenle turizm sektörü ilgililer tarafından desteklenmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 11:52