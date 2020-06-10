Ulaşımda kriz sürüyor

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (KAR-İŞ) önceki gün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylem dün de devam etti. Cumhuriyet Meclisi önünde sabah saatlerinde toplanan eylemciler, öğle saatlerinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak kararı bekledi. Ancak Bakanlar Kurulu toplantısında beklenen karar çıkmayınca KAR-İŞ, başlattığı araçlı eylemi sürdürme kararı aldı.

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği dün yine meclis önünde eylemdeydi. Eylemciler sabah saat 10.00 sıralarında Meclis önünde toplantı. KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece, eylem yerinde yaptığı açıklamada, sektör temsilcileri olarak hükümetle görüşmelerde bulunduklarını, taleplerini ilettiklerini ve sektöre yönelik net kararların alınmasını beklediklerini söyledi.

Gece, eylemin gidişatını belirlemek için Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak sonucun bekleneceğini belirterek, kendileri için olumlu sonuç çıkmazsa eylemin devam edeceğini kaydetti.

Beklenen karar çıkmadı

Eylemcilerin gözü hükümetteyken Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 15.00 sıralarında toplandı. Kurul kararları açıklandıktan sonra toplu taşımacılıkla ilgili net bir karar çıkmadığını ifade eden KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece, araçlı eylemin aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Gece, eylemin süreceğini, ancak bugün Meclis önündeki araçların burada durması dışında bir eylem olmayacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’ndan talepleri ile ilgili net bir karar çıkmadığını ve ilgili bakanlığın sektöre yönelik verilecek teşvik ile ilgili yapacağı çalışmayı perşembe günkü toplantıya taşıyacağı bilgisini aldıklarını ifade eden Gece, hükümetle de istişareye devam edeceklerini söyledi.

Araçlı eylem başlatılmıştı

KAR-İŞ önceki gün araçlarla Cumhuriyet Meclisi önüne giderek süresiz eylem başlatmıştı. Hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca eyleme devam kararı alınmış, araçlar da Cumhuriyet Meclisi önünde bırakılmıştı. KAR-İŞ, hükümetin Coronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin kademeli olarak hafifletilmesiyle dünden itibaren toplu ulaşımın başlaması kararına uymayarak toplu taşımacılığı başlatmama ve süresiz greve gitme kararı aldığını duyurmuştu.