Mücahitlere teşekkür etti

Hurşide BAYBORA

Başbakan Ersin Tatar, Mücahitler Sitesi’ne taşınan Kıbrıs Türk Mücahitler Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora, Başbakan Ersin Tatar’ın davetlerini kabul edip kendilerini ziyaret etmelerinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Korona virüs salgınında virüse karşı tüm toplum olarak yapılan mücadeleyi dile getiren Bora, virüsten sonra insanların meydanlara inip birtakım eylemler yapmasının son derece üzücü ve kaygı verici olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın bugün yıllardan beri özledikleri ve şuanda taşınmaya başladıkları Mücahitler sitesinde ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Derneğin Mücahitler Sitesi’ne taşınması yönünde hükümetin çabasına ve onay veren GKK’ya teşekkür eden Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelelerinde çok önemli görevler üstlendiğini ve davanın selamete taşınması için de halen önderlik yaptığını kaydetti.

“Süheyla Küçük’e Allahtan rahmet dilerim”

Öte yandan önceki gün yaşamını yitiren Kıbrıs’ın ilk First Lady’si ve Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’e Allah’tan rahmet dileyen Tatar, oğlu Mehmet Küçük ile istişare ettiklerini, cenaze töreni için gerekli temasları yaptıklarını ve ayrıntıları da ileriki günlerde paylaşacaklarını belirtti.

Ekonomik programlar çalışılıyor

Ekonomik esenlik, refah ve mutluluğun sağlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşmalar yapıldığını, KKTC’ye 2.3 Milyar bir kaynağın aktarılarak çeşitli projelerle altyapı ve reel sektörün güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını dile getiren Tatar, kamu maliyesine katkı içeren bu desteğin çalışmalarını sürdürdüklerini ve 15 Haziran’da da ikinci ekonomik paketin çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.