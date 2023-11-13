Altın değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 0,85 kazançla 7.771,34 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.738,66, en yüksek 7.942,82 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,20 kazançla 7.372,19 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,15 artışla 9.838,01, sanayi endeksi yüzde 1,34 değer kazancıyla 12.456,54 puana yükselirken, mali endeks yüzde 0,33 azalarak 7.844,34 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 15,68 ile Europen Endüstri oldu. Europen Endüstriyi, yüzde 13,61 ile Otokar, yüzde 12,73 ile Akfen Yenilenebilir Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,43 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, yüzde 10,18 ile Bera Holding, yüzde 8,30 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 356 milyar 293 milyon lirayla Koç Holding, 316 milyar 158 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 288 milyar 798 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,92 değer kaybıyla 1.786 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kayıpla 12.000 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,55 değer kazanarak 28,5660 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,30 yükselişle 30,5270 lira oldu.