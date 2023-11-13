Cep telefonu üçüncü sırada

Polisin ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimleri sonucunda toplam bin 533 araç kontrol edilirken, 3 araç sürücüsü tutuklandı, 19 araç da trafikten men edildi.

Polis basın bülteninde verilen bilgiye göre denetimler önceki gün gerçekleştirildi. Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 533 araç sürücüsü kontrol edildi. Araçların 139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 11’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 124’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 301 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Polis, ayrıca 3 araç sürücüsünün tutuklandığını ve 19 aracın ise trafikten men edildiğini açıkladı.

Alkollü sürücü tutuklandı



Bu arada alkollü sürücü Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda kazaya neden oldu. Polis basın bülteninde verilen bilgiye göre kaza dün saat 04.00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Jenk Özcan (E-36) 187 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PH 956 plakalı araçla Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan dönel kavşağa geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve sol ön kısmı ile kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan PH 956 plakalı araç, orta refüje ve refüj içerisindeki süs bitkilerine çarptıktan sonra, takla atarak sol yan kısmı üzerine devrilip durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Jenk Özcan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra, tutuklandı.