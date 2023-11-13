“Melekler Köyünde” yaşam başladı

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depreminin hemen ardından, 36 sivil toplum örgütünün kurduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu(KTDP) hedeflediği 500 yaşam evini İskenderun Kaymakamlığı’na teslim etti. İskenderun Rauf Raif Denktaş Parkı yanında “Şampiyon Melekler Köyü” için tahsis edilen alana kurulan yaşam evlerine depremzede aileler yerleştirildi.

Dayanışma Platformu Koordinatörü Erçin Tekakpınar ve beraberindeki sivil toplum örgüt başkanlarından oluşan heyet, 9 Kasım 2023’te İskenderun’a giderek yerinde aileleri ziyaret etti. Heyeti İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek karşıladı. Belediye Başkanı Tosyalı, KKTC’den gelen bu yardımın öneminin ne kadar büyük olduğunu ve bölgede yapılan birçok yaşam evine göre ne kadar kaliteli bir üretim olduğunu söyleyip heyete teşekkür etti. Kaymakam Demiryürek ise deprem zamanı yaşananları anlattı. Yaşam alanlarının hayati önemine dikkat çekti. Özellikle bölgede hiç olmayan iki artı bir olarak kalabalık aileler için üretilen yaşam evlerinin ihtiyaca ne kadar hizmet ettiğine işaret ederek platform yetkililerine teşekkür etti. Tören sonrasında yaşam alanına yerleşen halka yemek verildi. Yaşam köyü gezilip, depremzedelerle sohbet edildi. Aileler yapılan yardımlar için KKTC halkına ve platform üyelerine teşekkür ederken felakette yakınlarını kaybedenlerin ailelerine metanet ve sabır diledi.

Etkinlik Kaymakam Demiryürek’in makamında heyeti kabul ederek, teşekkür belgelerini takdim etmesi ile tamamlandı.

