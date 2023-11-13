‘Araçta unutuldu’

Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısından, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapmak isterken aracında yapılan aramada av fişeği bulunan Kıbrıslı Rum Kriyakos Diolas “kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu” suçundan tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12 Kasım 2023 tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısından, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen zanlının kullanımındaki araçta, yapılan kontrolde, toplam 27 adet av fişeği bulunduğunu söyledi. Polis memuru, tutuklanan zanlının ifadesinde daha önce ava gittiğini, fişekleri araçta unuttuğunu söylediğini aktardı.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ifadesinin doğru olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, fişeklerin incelenmek üzere patlayıcı madde araştırma birimine gönderileceğini ve rapor temin edileceğini kaydetti. Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.