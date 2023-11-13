Fiyatlarda düşüş var

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün bazı ürünlerin fiyatının düştüğü görüldü. Kabak, patates, domates, pancar, portakal, greyfurt kilosu 25 liradan satışa sunulurken, biber çeşitleri 50 liradan tezgaha kondu. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 100 lirayı bulan taze fasulye bu hafta 60 liradan satıldı.

Pazar yerinde sebze fiyatları bütçelere hitap ederken, bazı meyvelerin fiyatı ise cep yaktı. İncir 100, ayva 60 liradan satılırken, elma çeşitleri 45 liradan alıcı bekledi.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, hayat pahalılığının gün geçtikte arttığını belirterek, eskisi gibi yüklü alışveriş yapamadıklarını dile getirdi.

Ne dediler…?

Nurten Sakallı

“Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. İnsanlar belki daha ucuza alırım düşüncesiyle pazarlara akın ediyor. Çoğu zaman pazarda satılan ürünlerin yanına yaklaşılmıyor. Mutfak masrafı gün geçtikçe artıyor.”

Çetin Öztaş

“Ülkemizde ürünleri ürünleri dahi çok pahalıya alıyoruz. Mesele incir neredeyse her yerde var ama pazarda kilosu 100 lira. Bana göre piyasa yeterince denetlenmiyor. İnsanlar zam üstüne zam yapıyor. Yetkililer piyasada denetim yapmalı ve halkın alım gücünü korumalıdır.”

Erol Özerdağlı

“Eskiden pazarda yüklü alışveriş yapabiliyorduk. Şimdi kısıtlı alım yapabiliyoruz. Çok gerekliyse ürün alıyoruz. Yüksek fiyatlı ürünlerin yanına yaklaşmıyoruz. Özellikle meyve fiyatları çok yüksek, bu nedenle istediğimiz ürünleri satın alamıyoruz. “

Hüseyin Hayri

“Kira, elektrik, su gibi giderlerden dolayı mutfak masrafı için yeterli bütçe kalmıyor. Bu nedenle en uygun fiyatlı ürünleri alıyoruz. Haftalık değil, günlük alışveriş yapıyoruz. Eskiden pazarda yüklü ürün alırdık, şimdi birkaç kiloyla idare ediyoruz. “

Fatma Büyükhüseyin

“Devir ekonomi devri, ben savaş görmüş biriyim o nedenle idare etmeyi çok iyi biliyorum. Alışveriş yaparken, en ekonomik olanları alıyorum. Bazı ürünleri almak için fiyatlarının düşmesini bekliyorum. Gençlere tavsiyem, idare etmeyi öğrensinler.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İncir: 100 TL

Fasulye: 60 TL

Ayva: 60 TL

Bamya: 50 TL

Kivi: 60 TL

Kolakas: 50 TL

Mantar: 130 TL

Muz: 50 TL

Üzüm: 60 TL

Biber: 50 TL

Salatalık: 15 TL

Domates: 25 TL

Patates: 28 TL

Elma: 45 TL

Soğan: 15 TL