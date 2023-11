Verilen sözler tutulsun

Ömer KADİROĞLU

Tüm müzakere süreçlerinde ‘taviz bölgesi’ olarak gösterilen Güzelyurt’ta ekonomik durum her geçen gün daha da bozuluyor. Narenciye üretiminde ilk sırayı almasına karşın üreticilerin sürekli mağdur edilmesi, sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Bölgede üniversitelerin açılması sonrasında çarşının canlanmadığını belirten esnaf “ siyasete güvenimiz kalmadı” diyor.

Bölgenin en önemli sorunlarından birinin hastane olduğunu belirten vatandaşlar, bu konuda verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Hastane inşaatının yıllardır yarım vaziyette bekletildiğine dikkat çeken vatandaşlar, 2024 yılı içinde inşaatın tamamlanmasını ve hastanenin tam teşekkülü vaziyette hizmete açılmasını bekliyor.

Ne dediler?..

Ali Erses

“Güzelyurt’ta 40 yıldır esnafım. Güzelyurt’un en önemli sorunlarının başında hastanenin tamamlanmaması geliyor. Rahatsızlık geçirenler hastaneye ulaştırılmaya çalışılırken yollarda hayatını kaybediyor. Bu noktada meclis ve hükümetten beklentimiz bölgemize karşı biraz daha ilgili davranmaları ayrıca hayati önem taşıyan Güzelyurt Hastanesinin bir an önce tamamlanması için çalışmalarıdır. Zaten ekonomik durum iyi değil. Bari hastanemiz olsun. Benim bu ülkede en fazla güvendiğim üç kurum polis teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı ve Diyalog Medya’dır.”

Turgut Akçın

“Güzelyurt’un en önemli sorunu kesinlikle hastanedir. Yıllarca atıl duran hastane inşaatıyla kimse ilgilenmiyor. Gelmiş geçmiş hiçbir hükümet Güzelyurt Hastanesinin bitirilmesi ile ilgilenmedi ve hastalarımız Lefkoşa’ya giderken yollarda hayatını kaybediyor. Bu noktada meclis ve hükümetten beklentimiz bir an önce hastanenin tamamlanması için çalışmalarıdır. Benim bu ülkede askerden başka hiçbir kuruma güvencem yoktur. Ülkede her şey siyasete bulaştırılarak çözülmeye çalışılıyor.”

Erdoğan Erkozan

“Güzelyurt’un en önemli sorunu sağlıktır. Bu hastaneyi birileri başlattı ve bitirmeyip atıl olarak bırakıldı. Burada üniversiteler açıldı yurtlar var ancak bir hastane yoktur. İnsanlarımız hastaneye Lefkoşa’ya götürülüyor ve yollarda hayatlarını kaybediyorlar. Başka ülkelerde sağlık alanında hizmet böyle değildir. İnsanlar evlerinden alınıp sağlık kontrollerine götürülürken biz burada hastane yapılması için dövünüyoruz. Öte yandan gençlerimiz bölgeden göç ediyor ve bu da bölgemizin önemli sorunlarındandır. Bölgemizde yaşanan çok sorun vardır. Çarşıda işler yok denecek kadar azdır. Meclis ve hükümetten çalışma bekliyoruz. Bu ülkede ben de askerden başka kimseye güvenmiyorum.”

Zekeriya Sarıyel

“Güzelyurt’un bana göre en önemli sorunu alt yapı ve çevre düzenidir. Güzelyurt merkezde sokak aydınlatması ve çevre düzenlemesi yoktur. Güzelyurt bölgesinde daha birçok sorun var ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili meclis ve hükümetten çalışmalar bekliyoruz. Bu ülkede benim en çok güvendiğim kurum polis, asker ve sağlıkçılardır. Diğer devlet kurumlarında hiçbir ciddiyet yoktur.”

Haluk Uskuri

“Güzelyurt bölgesinin en önemli sorunu burada iş imkânı olmaması ve vergilerin yüksek olmasıdır. Bölgemizde daha başka sıkıntılar da elbette ki vardır ve bölgemizde yaşanan sıkıntıların çözümü için hükümet ve meclisten çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Piyasada hükümetin denetim yapmasını istiyoruz. Ülkede en fazla güven duyduğum özel veya kamu kurum kuruluşlarından polistir. Polis dışında birine güven duyamıyoruz.”

Ömer Akan

“Güzelyurt bölgesinin en önemli sorunu bitirilmeyen Güzelyurt hastanesidir. İnsanlarımız hayatlarını kaybediyor ve bu noktada hem hastanenin bitirilmesi hem de bölgemizdeki diğer sorunların çözülmesi adına meclis ve hükümetten çalışma bekliyoruz. Seçim yaklaşınca reklam amacıyla Güzelyurt hastanesini ziyaret ediyor ve burayı bitireceğiz diyor ancak seçilince kimse ortada yoktur. Benim artık bu ülkede hiçbir kurum veya kuruluşa ne özelde ne de kamuda güvenim yoktur.”