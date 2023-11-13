Nijeryalı Cristian en sonunda yakalandı

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde KKTC’de kaçak yaşam süren 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan 3 kişiden biri dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan Nijeryalı Cristian Okagenge’nin 406 günden beri ülkede kayıt dışı kaldığı açıklandı.

Duruşmada Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru aktardı. Polis, 11 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 406 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının ülkede kaçak kaldığı süre içerisinde başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.