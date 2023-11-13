‘Söz verdik, yapacağız’

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz'da halkla buluştu; kalıcı projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Üstel Karpaz bölgesinde vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerine Mehmetçik ile başlayan Üstel, Yenierenköy ve Dipkarpaz'da konuşma yaptı.

Üstel'e ziyaretlerinde eşi Zerrin Üstel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Mehmetçik - Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, MYK Üyeleri, parti temsilcileri de eşlik etti.

Başbakan Üstel görevi aldıktan sonra birçok kez Karpaz’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak “Cennet ülkemizin doğal cenneti Karpaz’ın kalbimizdeki yeri bambaşkadır. Sıcak kanlı, konuksever, içten, samimi insanlarıyla bir kez daha buluşmanın mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

Ünal Üstel, ülkede istikrarı daimi kılmak istediklerini vurgulayarak, “Her geçen gün kenetleniyoruz. Kenetlendikçe daha da güçleniyoruz. Güçlendikçe, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile büyük ve kalıcı projelere imza atmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Anavatan Türkiye’nin ekonomik, diplomatik ve stratejik açıdan koşulsuz desteğinin kıymetini bilmek gerektiğini ifade eden Üstel, Gazze’de yaşanan vahşeti, Anavatan Türkiye’nin müdahalesine kadar Kıbrıs Türkü’nün de yaşadığını hatırlattı.

Geçmişte yaşanan acı tecrübeler ışığında, her geçen gün egemen eşitlik ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Üstel, “KKTC’yi kuran ve yaşatmak kararlılığında olan partinin genel başkanı, başbakanı, bakanları, milletvekilleri ve tüm örgütleriyle bu devletin neferleriyiz. Şimdi devletimizin 40. yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Söz verdik, çalışmayı bitirdik

Belediyelerin birleştirilmesi sonrası Mehmetçik için bazı belediye çalışanların İskele’de kaldığını kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Söz verdik. Düzenlemeyi yaptık. Çalışmayı bitirdik. Artık belediye başkanımız rahat edecek. Yine söz verdik. Çalışmayı yaptırdık. Vakıflar Bankası, burada şube açacak. Bürokratik işleri kolaylaştırma adına Çalışma Bakanlığı Mehmetçik ve Yeni Erenköy’de bir irtibat bürosu açacak. Gençlerimizin bölgede kalmasını istiyoruz. Sosyal Konut Projemiz burada da olacak. Mehmetçik- Pamuklu - Bafra arasında birkaç bölgede, arazi çalışması yapıyoruz. Yakında bitecek ve gençlere müjdeyi açıklayacağız. 400 sosyal konutu Karpaz’da gençlerimize kazandıracağız. Yine gençlerimize düşük faizli kredi paketimizi de yakında açıklayacağız. Çayırova’ya çember sözü verdik. Yaptık. Verdiğimiz sözleri bölge bölge gerçekleştireceğiz. Yeter ki istikrarı bozmayalım. Yolumuza devam edelim. Daha çok kenetlenelim.”

Halkla buluşması için her bakana her cumartesi bir bölgede görev verdiklerini kaydeden Üstel, halkla buluşmaya, halkın sorunlarını yerinde görmeye devam edeceklerini kaydetti.

