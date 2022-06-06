Son bir haftada yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 6,66 kazançla 2.601,25 puandan tamamlanırken, altın ve dolar yükseldi.

Endeks, hafta içinde en düşük 2.466,70 puanı, en yüksek 2.623,17 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,60 artışla 2.408,14 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,20 primle 4.581,52 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,48 kazançla 1.868,91 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,95 artışla 2.909,08 puana yükseldi.

Sasa Polyester en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında son bir haftada en çok yükselen yüzde 35,24 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester’i yüzde 32,24 ile Aksa Enerji, yüzde 23,43 ile Aksa Akrilik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,00 ile Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,77 ile Şekerbank ve yüzde 3,58 ile Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 120 milyar 820 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 109 milyar 203,2 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 104 milyar 174,7 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,65 artışla 982,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 kazançla 6 bin 585 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,37 değer kazanarak 16,5250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,23 artışla 17,7180 lira oldu.

Yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,48 ile Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF ise yüzde 7,73'lük yükselişle son bir haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

En fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 0,55 ile İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 0,81'lik gerilemeyle tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.