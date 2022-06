Yüzler güldü

Aslıhan ÜNVER

Lefkoşa’daki açık pazarda dün sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşları sevindirdi. Enflasyon hesaplamasında ‘zam şampiyonu’ gösterilen karpuz ile salatalığın kilosu 4 liradan satıldı.

Yaz yiyeceklerinden kabak 8 ,patlıcan ise 10 liradan satıldı. Fiyatların bir miktar düşmesine sevinen vatandaşlar “yine de kontrollü almaya özen gösteriyoruz” dedi.

Ne Dediler?

Musa Suiçmez (Lefkoşa Muhtarlar Birliği Başkanı ve Değirmenlik Muhtarı)

“Pazardaki fiyatlar marketlere nazaran daha uygundur. Sezon itibariyle de ürün bolluğu oldu, bu nedenle fiyatlarda düşüş gözlemliyoruz. Halk pazara rağbet gösteriyor. Marketlerin fiyat düzenlemesine gitmesi gerekiyor. Talebimiz yüksek fiyatlarla değil normal fiyatlarla alışveriş yapabilecek duruma getirilmemizdir.”

Yenal Garabli (Pazarcılar Birliği Başkanı)

“Pazarlarımız bu memleketin vazgeçilmezidir. Pazarlar her zaman olmalıdır, her bölgede fiyat denge unsurunu sağlayan en büyük sektördür. Ürünlerde bolluk olunca fiyatlarda geçen haftalara kıyasla düşüş yaşandı ve ilerleyen haftalarda fiyatlarda düşüş devam edecektir. Fakat bazı ürünlerde fiyatlar sabit kalacak çünkü maliyet kurtarmıyor. Limonda fiyat artışı olacak, patates 10 liranın altına, domates ise 15 liranın altına düşmeyecek. Üretici de, halk da mağdurdur. Bizler pazar esnafı olarak ucuzluktan yanayız çünkü sürümden kazanmak istiyoruz, sürüm olmazsa para kazanmıyoruz.”

Özlem Doğan

“Fiyatlar genel olarak alım gücümüze göre çok pahalı. Pazarı ürün çeşitliliği fazla ve marketlere göre daha uygun olduğu için tercih ediyorum. Artık genel ihtiyaçların hepsi çok pahalı, tencereye koyabilecek yemek bile yapılamıyor. Asgari ücrete zam geldi fakat daha bir farkını göremeden her şeye zam geldi.”

Elif Torun

“Pazardaki fiyatlar geçen haftalara ve marketlere kıyasla daha uygun hale geldi.

Uygun fiyatlı meyveler bulabildim. Ancak genel anlamda pahalılık olduğu için insanlar keyifli alışveriş yapamıyor, sadece tüketeceği kadar alıyor. Bu gidişle temel tüketim ihtiyaçlarını dahi alamayacak hale geleceğiz. Yumurta 30 lira, köy ekmeği 20 lira, bu nedenle insanlar sağlıklı beslenemiyor. Elektrik, benzin her şeye zam geliyor, işe gitmek için benzin alıyoruz, bu fiyatlarla artık çalışamayacağız…”

Beril Zengin

“Üniversite öğrencisiyim. Bir öğrenci olarak hayat pahalılığı nedeniyle bütçemizi idare etmekte zorlanıyoruz. Genel olarak bir hayat pahalılığı söz konusu fakat Pazar fiyatlarına baktığımda marketlere kıyasla buradaki ürünler daha uygun.”

Ahmet Çeker

“Dünya genelinde olduğu gibi enflasyon nedeniyle burada da alım gücü düştüğü için hayat pahalılığı var. Marketlere oranla Pazar fiyatlarında pek değişiklik yok, hemen hemen her yerde fiyatlar aynı. Her şeye üst üste zam geliyor. Devletimiz ve yetkililer bu duruma bir çözüm yolu bulmalıdır.”

Çiğdem Özer

“ Kira, elektrik, su, benzin, çocukların masrafları derken geçinmek imkansız hale geldi. Temennim sağlık ve mutluluk bizimle olsun.”

Abdurrahman Taşkıran

“Alım gücü çok düştü insanlar gönüllerince alışveriş yapamıyor. Pazarda 500-600 liralık alışveriş yaptım ancak alınan ürünler hemen tükeniyor. Eskiden olsa aylık, haftalık alışveriş yapıyorduk şimdi sadece tüketeceğimiz kadar alışveriş yapıyoruz. 3 kilo alabileceğimiz yerde şimdi bir kilo bile alamıyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Karpuz: 4 lira

Lahana: 15 lira

Salatalık: 4 lira

Kabak: 8 lira

Domates: 20 lira

Fasulye: 25 lira

Patates: 15 lira

Soğan: 12 lira

Kapya biber: 15 lira

Patlıcan: 10 lira

Yeşillikler: 5 lira

Kayısı: 25 lira

Asma Yaprağı: 50 lira

Kavun: 12 lira

Şeftali: 20 lira

Nektarin: 20 lira