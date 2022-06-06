Büyük başarı

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ın en önde gelen sorunlarından biri de karayollarının bakımsız kalması ve en ufak bir tamiratın yapılamamasıdır. Eski Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay da Karayolları’nın içinde bulunduğu durumu izah ederken “elektrik direğindeki lambayı değişecek bir elemanımız dahi yoktur” demişti.

Karayolları kadrosunda halen 100’den fazla çalışan olmakla birlikte, yollarda iş yapabilecek teknik eleman bulunmuyor. Çöken yollar tamir edilemediği gibi, silinen ikaz işaretleri ve yol gösterici tabelalar da yenilenemiyor. Maliye Bakanlığı’nın kayıtlarına göre; söz konusu dairenin kullanımında tam 69 tane araç bulunuyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Karayolları’nın kullanımındaki salon ve jeep araç sayısı 14, kamyon sayısı 7, yükleyici 8, silindir 6 adet olmakla birlikte farklı iş araçları bulunuyor.

Salon araçlar ve Jeep’ler hariç, diğer taşıtların kaç zamandan beri kullanılmadığı ve faal olup olmadıkları bilinmiyor.

Çok sayıda bina var

Karayolları Dairesi’ne bağlı çok sayıda atölyenin kullanılmadığı, atıl vaziyetteki bu yerler faal duruma getirilmesi veya satılması yönünde herhangi bir planlamanın yapılmadığı belirtiliyor.

Diyalog muhabirine konuşan bir Karayolları emeklisi “kamyon, silindir, dozer var ama bunları kullanacak adam yoktur. Bu daire yıllardan beri ihmal edilmiş, kendi kaderine terk edilmiştir. Deneyimli tüm teknik personel ise emekliye çıkmıştır” dedi.

Emekli karayolları çalışanı, dairenin verimli hale gelebilmesi için gönüllü personel bulunabileceğini belirterek “benim gibi insanlara asgari ücret verseler daire yine eski günlerine döner” diyor, yetkililerin önlem alması gerektiğine dikkat çekiyor.