5 günde yakalandı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki bir evden para ve ziynet eşyası çalan Pakistan uyruklu Zaman UI Hassan, olaydan 5 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, çaldığı 4 bin 500 TL, 175 euro ve altın küpelerin bulunamadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, hırsızlık olayının 30 Mayıs 2022 tarihinde, 07.30-16.30 saatleri arasında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının bölgede bulunan bir evin alüminyum kapısının penceresini kırıp içeri girdiğini belirtti. Polis, zanlının, ev içerisinde bulunan 200 Euro değerinde bir çift yuvarlak altın küpe, 4 bin 500 TL ve 175 Euro çaldığını söyledi. Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının

4 Haziran tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını dile getirdi. Polis memuru, çalınan para ve küpenin arandığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğu belirterek,3 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘ev açma, ikametgâhtan sirkat ve kasti hasar’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.