Çalışmalar son aşamada

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2019 yılında başlatmış oldukları ücretlendirilmiş naylon poşet uygulamasının ikinci aşaması olan sıfır naylon poşet uygulamasına yönelik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Ataoğlu, kısa süre içerisinde naylon poşet kullanımının yerine daha çevre dostu poşetlerin kullanılacağını belirtti.

Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Tatlısu bölgesinde düzenlenen sahil temizlik etkinliğine katıldı.

Basın açıklaması yapıldı

Ataoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Yalı mahallesi muhtarı Leyla Güvenlier ve Temiz Ada Grubu temsilcisi Kasım Uluçaylı’nın katılımıyla gerçekleşen temizlik etkinliği ardından, basına açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün sembolik bir kutlama olması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, gün dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere katkı koyanlara teşekkür etti.

Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde başlatılan çevre derslerinin alanının genişletilerek, anaokuldan itibaren üniversite eğitimlerine kadarki süreçte, zorunlu olarak müfredata aldıklarını, bunun da amacının daha sürdürülebilir bir çevre için, duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Ataoğlu kısa süre önce sürekli atık izleme sistemi ile ilgili ihaleye çıkıldığını, sistemin devreye girmesi ile birlikte tüm tesislerin arıtma sistemlerinin, sürekli atık izleme sistemlerine bağlanarak, çevrim içi ve 24 saat kontrol edileceğini belirtti.

Ülke genelini kapsayacak

Sürekli atık izleme sistemi ile Çevre Koruma Dairesi tarafından, tesislerin arıtma sistemlerinin çevrim içi denetim altına alınacağını belirten Ataoğlu, “Sürekli atık su izleme sistemi ile, tesislerin arıtma sistemlerinde yaşanabilecek arızalar ve denizlerimize akıtılacak atıkların değerlerinin anında tespiti yapılarak, müdahale edilebilecek bir sistemdir” dedi.

Ataoğlu konuşmasında ayrıca, sıfır atık projesine de değindi. Ataoğlu, ülke geneline yaymadan önce projeye öncelikle Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan başlanacağını ardından da ülkenin genelini kapsayacak şekilde başlatacaklarını belirtti.

Ataoğlu, 2019 yılında başlatmış oldukları ücretlendirilmiş naylon poşet uygulamasının ikinci aşaması olan sıfır naylon poşet uygulamasının da çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, kısa süre içerisinde naylon poşet kullanımının yerine daha çevre dostu poşetlerin kullanılacağını belirtti.

Orçan: Sıfır Atık Projesi…

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri orçan da etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ertkinlikleri kapsamında, bölgede gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Orçan konuşmasında ayrıca, Ekim ayında başlattıkları sıfır atık projesi ile ilgili de bilgiler verdi.

Orçan, ekim ayında başlatmış oldukları sıfır atık projesi kapsamında, bölge halkının hassasiyetinin en üst seviyelerde olduğunu görmekten mutlu olduklarını ancak elde edilen verilerin, ülkenin çevre konularındaki hassasiyet seviyesinin ne denli düşük olduğunu da görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Tatlısu Belediyesi olarak Ekim ayında başlatmış oldukları sıfır atık projesinde, %75’lik bir seviyeye geldiklerini de belirten Orçan, bu oranın Türkiye’de %25-30 seviyelerinde olduğunu, bunun da projede ne denli başarı elde ettiklerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Ekim ayı itibariyle başlattıkları sıfır atık projesi kapsamında, geri dönüşüm maddesi olarak kullanılabilecek atıkların, çöp alanlarına taşınmadan çevre kirliliği yarattığını ortaya koyduğunu, gerek çevresel gerekse de ekonomik açıdan geri dönüşümün ne denli önemli olduğunu da proje ile ortaya koyduklarının altını çizdi.

