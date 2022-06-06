Suç aletleri bulunamadı

Lefkoşa’da Eşref Erensu’nun aracının önünü keserek bıçak ve silahla korkuttukları iddia edilen

2 kişiden biri olan Emre Fırat da yakalandı. Ekrem Cümbezli isimli zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılmasının ardından gözaltına alınan Fırat’ın Erensu’nun aracının önünü kesen şahıs olduğu belirtildi. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilirken, Emre Fırat dün mahkemeye çıkarıldı.

Ekrem Cümbezli’nin korkutmak amaçlı Erensu’ya silah, Fırat’ın bıçak gösterdiği öne sürüldü. Zanlıların olayda kullandığı bıçak ve silahın arandığı bildirildi.

Lefkoşa’da yol kestiler

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, Emre Fırat’ın yönetiminde bulunan ZPZ 799 plakalı araç ile 3 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.30 sıralarında yönetimindeki SH 895 plakalı araç ile Göçmenköy’den hastane çemberi yönüne ilerleyen Eşref Erensu isimli şahsın önünün kestiğini söyledi.

Polis, Emre Fırat ile Ekrem Cümbezli’nin araçtan inip Eşref Erensu isimli şahsı korkutmak amacıyla silah ve bıçakla yanına gidip kapısını açtıklarını ifade etti. Polis, Ekrem Cümbezli’nin

Eşref Erensu’yu araçtan indirmeye çalıştığını, Fırat’ın da onu bıçakla korkutmaya çalıştığını dile getirdi. Eşref Erensu’nun bu sırada aracını sürüp tekrar Göçmenköy istikametine dönerek olay yerinden uzaklaştığını ifade eden polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, Ekrem Cümbezli’nin 3 Haziran’da tutuklandığını, 4 Haziran 2022 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve 2 gün tutukluluk emri aldığını anımsattı.

Polis memuru, aranan şahıs olan Emre Fırat’ın da 4 Haziran’da Lefkoşa'da tespit edilip tutuklandığını anlattı.

Zanlı Emre Fırat’ın ikametgâhında yapılan aramada herhangi kanunsuz bir emareye ulaşılamadığını söyleyen polis, silah ve bıçağın arandığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.