Gözler UBP’de

Sine-i millete gitme kararı alan ve bu kapsamda geçtiğimiz hafta istifa eden Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın siyasi kaderi bugün belli olacak. Meclis, bugünkü toplantısında Özersay’ın istifasını oylayacak. Özersay'ın istifasına CTP ve YDP'den onay çıkarken, UBP ve DP'nin kararı bugün belli olacak.

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin yetkilileri, Özersay’ın istifasının oylanacağı Meclis Genel Kurulu'nda oy doğrultularının ne olacağına yönelik kararları konusunda Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) bu konudaki kararlarını bugün belirleyeceğini açıklarken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kabul oyuyla Özersay'ın istifasına onay vereceklerini bildirdi.

Salt çoğunluğun oyu gerekiyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilmesini oylayacak. Özersay’ın çekilme kararının kabulü için açık yapılacak oylamada, toplantıda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması gerekiyor. Aksi halde çekilme istemi reddedilmiş olacak.

UBP nihai kararı bugün verecek

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme kararıyla ilgili oy doğrultularında nihai kararı bugün vereceklerini açıkladı.

Hasipoğlu, UBP Meclis Grubu'nun saat 09.00'da bu amaçla Cumhuriyet Meclisi'nde toplanacağını bildirdi.

Sorakın: Özersay’ın istifasını onaylıyoruz

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Merkez Yürütüme Kurulu’nda (MYK) Özersay’ın istifa kararını değerlendirdiklerini söyleyerek, HP’nin Parti Meclisi kararına saygı duyacaklarını belirtti.

Sorakın, CTP’nin Özersay’ın istifasına onay vereceğini belirtti.

Ataoğlu: Görüşüp karar vereceğiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özersay’ın istifa kararını bugün görüşerek karara varacaklarını belirtti.

Ataoğlu, Meclis Grubu’nun toplanarak konuyu görüşeceğini ve karar alacağını ifade etti.

Arıklı: Onaylayacağız

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme kararına onay vereceklerini açıkladı.

Arıklı, kendisi Türkiye'deyken parti yetkili kurullarının yaptığı toplantıda bu konunun ele alındığını; Özersay'ın kararına saygı duyulması gerektiğini, istifanın da tek taraflı bir karar olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Arıklı, dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda partisinin kararına uyarak Özersay'ın istifasına ona vereceklerini ifade etti.

Ne olmuştu

HP lideri Özersay, 26 Mayıs’ta Meclis Başkanlığı’na çekilme dilekçesi vererek, milletvekilliğinden istifa ederken bunu HP Parti Meclisi'nin sine-i millet kararına uygun olarak yaptığını açıklamıştı. Özersay yaptığı açıklamada, “Meclis İç Tüzüğü’ne göre ‘milletvekilliğinden çekilme’ olarak tarif edilen başvuruyu partimin aldığı sine-i millet kararının gereği olarak tüm bu yaşanan demokrasi dışı, iradeye ters gelişmeleri sineye çekmemek için, bunları normal kabul etmediğimizi göstermek için partimin başkanı olarak ilk adımı istifamı vererek atıyorum. Benim istifam ya da doğru hukuki ifadeyle milletvekilliğinden çekilme kararım sadece bir başlangıçtır. KKTC devletine, bağımsızlığına, halk iradesine, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerektiğine inanan Halkın Partisi’nin Lefkoşa milletvekili olarak son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmelerden büyük rahatsızlık duymaktayım.” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, 31 Mayıs Salı günkü toplantısında Özersay’ın 26 Mayıs'ta Meclis Başkanlığı'na ulaştırdığı "milletvekilliğinden çekilme isteminin" gerçekliğini görüşmüş ve gerçekliği saptanan istemin 6 Haziran'da yapılacak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine karar vermişti.