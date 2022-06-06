Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "GKRY ile İsrail tarafından, bölgedeki gerginliğin artması pahasına Agapinor 2022 isimli askeri tatbikat gerçekleştirilmesini kınıyoruz" ifadesi yer aldı. Açıklamada “İsrail ve ilgili tüm ülkelerden GKRY'nin kışkırtıcı politikalarına destek vermekten vazgeçmelerini ve Rum tarafını iki devletin egemen eşitliği temelinde bir çözüm bulması yönünde cesaretlendirmelerini bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

GKRY'nin, silahlanma ve askeri faaliyetleri ile diğer tek yanlı eylemlerini her geçen gün artırdığı belirtilen açıklamada, Rum tarafının, askeri faaliyetleriyle iki halk arasında güven tesisiyle ilgilenmediğini ve bunun tesis edilmesine ilişkin açıklamalarının kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı olmadığını açıkça ifşa ettiği kaydedildi.

Açıklamada "İsrail ve diğer ilgili ülkelerin Rum tarafı ile kurdukları askeri ilişkiler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlar, Rum tarafının bu faaliyetlerine destek vermekten başka anlama gelmemektedir. Bu tür faaliyetler bölgede ihtiyaç duyulan istikrar ve huzur ortamının kurulmasını engelleyen unsurlardır. İsrail ve ilgili tüm ülkelerden GKRY'nin kışkırtıcı politikalarına destek vermekten vazgeçmelerini ve Rum tarafını iki devletin egemen eşitliği temelinde bir çözüm bulması yönünde cesaretlendirmelerini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

GKRY'nin, tatbikatlar dahil KKTC aleyhine sürdürdüğü askeri faaliyetlerin, garantör ülke ve ana vatan Türkiye ile KKTC'nin hak ve çıkarlarını kesintisiz savunmayı gerektirdiğine değinilen açıklamada, bu konuda KKTC'nin kararlılığı olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye’den provokasyon değerlendirmesi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç da, Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) ile İsrail'in gerçekleştirdiği askeri tatbikata ilişkin, "GKRY'nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Bilgiç, GKRY ile İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdiği "Agapinor 2022" askeri tatbikatına ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, KKTC Dışişleri Bakanlığının, GKRY ile İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdiği "Agapinor 2022" askeri tatbikatı konusundaki açıklamasını desteklediklerini belirtti. Bilgiç, KKTC Cumhurbaşkanlığının 31 Mayıs'taki açıklamasında da belirtilen yeni iş birliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikatın, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatı olduğunu vurguladı.

"GKRY'nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz" ifadesini kullanan Bilgiç, Türkiye'nin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Agapinor 2022

"Agapinor 2022" isimli askeri tatbikat, İsrail ordusu ile Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından büyük oranda Rum kesiminin hakimiyet sahasında 29 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Tatbikatın, GKRY ile İsrail arasında bugüne kadar yapılan en büyük askeri tatbikat olduğu belirtilmişti.

