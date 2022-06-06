Hellim üretimi artacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hellimin Avrupa Birliği tarafından Menşei Korumalı Ürün olarak tanınmasıyla, amaçlarının küçük ve orta boy ölçekli işletmelerin desteklenmesi olduğunu, 2018’de 235 bin olan küçükbaş sayısını 55 bin artırdıklarını, bunun 290 bine çıktığını belirtti.

Oğuz, DÜÇ’te üreticiye ırkı, verimi bilinen küçükbaş hayvan satışı yapıldığını, DÜÇ’ün hedefinin örnek bir işletme haline gelmek olduğunu söyledi.

Bakan Dursun Oğuz, Asaf, İvesi ve Sakız ırklarının üretildiği Devlet Üretme Çiftliklerine bağlı Kırklar bölgesinde bulunan Margo Çiftliği’nde incelemelerde bulundu.

Oğuz, ziyaretinde kendisine eşlik eden TAK muhabirine yaptığı açıklamada, hellimin Avrupa Birliği tarafından Menşei Korumalı Ürün olarak tanınmasıyla, amaçlarının küçük ve orta boy ölçekli işletmelerin desteklenmesi olduğunu, teşviklendirme modelinin de o yönde bulunduğunu, 2018’de 235 bin olan küçükbaş sayısını 55 bin artırdıklarını, bunun 290 bine çıktığını belirtti.

Oğuz, DÜÇ’te üreticiye ırkı, verimi bilinen küçükbaş hayvan satışı yapıldığını, DÜÇ’ün hedefinin örnek bir işletme haline gelmek olduğunu söyledi.

Hellim için melezi ırklarının sütü zorunlu

Oğuz, yerli ırkları (Sakız ve İvesi’yi) korumanın yanında 2 yıl önce yurt dışından Asaf ırkını da getirdiklerini, Asaf’ın 40 yıl aradan sonra adaya getirilen ilk damızlık hayvan olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, Menşei Korumalı Hellim üretiminde yerli veya yerlinin melezi ırklarının sütünün kullanılmasının zorunlu bulunduğunu, Asaf’ın da yerli İvesi ırkının melezi olduğunu, DÜÇ’ün damızlık Asaf koçu satışı da yaptığının altını çizdi.

Oğuz, büyükbaş hayvan sütü ile küçükbaş hayvan sütünün bir orana getirilmesi gerektiğini, Menşei Korumalı Ürün için hellim yapımında kullanılacak sütün 2024 yılına kadar yoğun dönemde yüzde 25 yoğun olmayan dönemde yüzde 20 koyun veya keçi sütü olması gerektiğini belirtti.

Küçükbaş hayvancılığın sütün yanında eti için de yapıldığına dikkat çeken Oğuz, Asaf’ın hem kaliteli süt verdiğini hem de daha atletik yapıya sahip olduğunu, 6 aylık Sakız’ın 35 kg, Asaf’ın ise 55 kilo gelebileceğini belirtti. Oğuz, “Akdeniz ülkelerinde Asaf’a büyük bir talep var. Damızlıkları da, talebi de artıyor” dedi.

Abbasoğlu: Hastalık geni taşımıyor

DÜÇ Müdürü Salih Abbasoğlu 2021’de 250 damızlık Asaf kuzusu sattıklarını, bu yıl ise satışın 350 olmasının beklendiğini, halihazırda 2022 için Asaf kuzu talebinin 350’yi aştığını, koç hariç damızlıklar için yeni başvuru almayı durdurduklarını, 2023 taleplerini almaya başladıklarını, özetle Asaf’a olan talebin büyük olduğunu belirtti.

Çiftlikteki Asaf koçlarının da hastalıktan ari koçlar olduğuna işaret eden Abbasoğlu, Asaf koçlarının hastalık geni taşımayan koç anlamına geldiğini, dolayısıyla yavrusuna da hastalık geni taşımadığını anlattı.

İvesi ırkı ile çalışmaları bulunduğunu anlatan Abbasoğlu, damızlık İvesi kuzu satışına 2023’te başlayabileceklerini ancak koç satışının bulunduğunu, Sakız (melez) damızlık satışının da devam ettiğini belirtti.

Abbasoğlu, DÜÇ’ün döner sermaye ile 5 bin hayvanlık mandıra inşa ettiğini de belirtti.

Kaya: Asaf’a yönelmelerini tavsiye ettik

DÜÇ’e veterinerlik alanında danışmanlık hizmeti veren Profesör Dr. Huriye Horoz Kaya, Asaf ırkının iki kiloya kadar süt verdiğini, İvesi’lerin ise bir kilo süt verdiğini, ancak yağ oranının (yüksek) yüzde 7.77 olduğunu, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun zaten süt bedellerini yağ oranına göre belirlediğini, dolayısıyla yağ oranının sütte önemli olduğunu, melezlerin (Sakızların) süt veriminin ise 4-5 kiloya kadar çıkabileceğini ancak yağ oranının düşük (yüzde 5.5) civarında olduğunu belirtti.

İvesilerin kendi yavrusuna bakabildiğini fakat çok yavru veren (beşiz) Sakızların yavrularının özel ilgi istediğini de anlatan Kaya, İvesilerin daha az yavru yaptığını, az süt verdiğini ancak etinin yağlı olduğunu söyledi.

