Altın yüz güldürdü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 2,98 kayıpla 2.011,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.959,40 puanı, en yüksek 2.102,97 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 0,13 artışla 795 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,28 değerle 5 bin 320 liraya yükseldi. Geçen hafta yatırım fonları da ortalama yüzde 0,59, BES fonları ise yüzde 0,40 değer kaybetti.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,51 azalışla 1.896,18 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,73 düşüşle 3.579,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,49 kayıpla 1.473,90 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,94 azalışla 2.638,83 puana geriledi.

CAN2 Termik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 20,70 ile Can2 Termik oldu. Can2 Termik’i yüzde 20,10 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 14,30 ile Gen İlaç izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,11 ile Ereğli Demir Çelik, yüzde 8,71 ile Kordsa Teknik Tekstil ve yüzde 8,23 ile ASELSAN şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 100 milyar 590 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 90 milyar 394 milyon lirayla Ford Otosan ve 84 milyar 224 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 0,13 artışla 795 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,28 değerle 5 bin 320 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1 değer kaybederek 13,3970 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,79 azalışla 15,2050 lira oldu.

Bir önceki hafta 18,6020 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geçen hafta yüzde 2,26 kayıpla 18,1820 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,40 değer kaybederek 14,6890 liradan alıcı buldu.

Fonlar

Geçen hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,59, BES fonları ise yüzde 0,40 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,74 ile borsa yatırım fonları olurken, en fazla gerileyen yüzde 2,77 ile hisse senedi fonları oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,40 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları geriledi.