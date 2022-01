‘Acil önlem alınmalı’

KKTC Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), seçim sonrası oluşacak yeni hükümetten kıt olanaklara rağmen iç güvenlikle ilgili başarılı bir yıl geçiren Polis Teşkilatına ivedi destek talep etti.

Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Polis Teşkilatının yüzde 35 eksik bir kadro ile çalıştığını belirterek, suç oranlarının arttığına ancak yeterli polis alınmadığına dikkat çekti. Çırakoğlu, suçların artmasına rağmen polisin başarılı operasyonları sayesinde yakalanmaları ve adalete teslim edilmelerinin gururunu yaşamakta olduklarını ifade etti.

Nurettin Çırakoğlu şunları belirtti:

“Emekli Polisler olarak, ülkemizdeki iç güvenlik ile ilgili Polis Teşkilatının yasallaşmasını beklediği ve günün koşulları gereği ihtiyaç duyulan tüm yasaların bir an önce ve ivedi bir şekilde yasalaşmasının takipçisi olacağımızın şimdiden bilinmesi gerekmektedir.

Polis Teşkilatının yüzde35 eksik bir kadro ile görev yapmakta olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Hal böyle iken ve tüm zorluklara rağmen 2021 yılında Polisin üstün çabası, yönetimi ve olaylara müdahalesi sayesinde, Polis Teşkilatının takdire şayan görev yaptığı aşikârdır.”

Çırakoğlu, ülkede kötü niyetli ve organize suç işleyen şahısların; bilhassa uyuşturucu, soygun, dolandırıcılık, her türlü kaçakçılık, cinayet, kara para aklanması, kadına şiddet, siber suçlar vb. çeşitli ağır suçların artmasına rağmen polisin başarılı operasyonları sayesinde yakalanmaları ve adalete teslim edilmelerinin gururunu yaşamakta olduklarını belirtti.

Çırakoğlu, “Polis Teşkilatının personel, araç-gereç ihtiyacının yanında, bekletilmekte olan ve ihtiyaç duyulan yasalar ile Polisin özlük haklarının da günün şartlarına göre düzenlenmesinin zamanının gelip geçtiğini ve bir an önce ve geciktirilmeden düzeltilmesini ümit eder, başta Polis Genel Müdürü olmak üzere tüm Polis Teşkilatı mensuplarını tebrik eder başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.