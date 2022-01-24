Ziyaretçi akınına uğruyor

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 8 Ekim 2021'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ı bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı 330 bini aştı.

Gazimağusa bölgesi içerisinde yer alan, kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020'de başlayan ve Temmuz 2021 itibarıyla ikinci aşamaya geçilen Maraş'ta şu ana kadar yüzde 3,5'lik bölüm askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirildi.

Maraş, bu süreçte salgın koşullarına rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Açılım sürecinin başlamasıyla 330 bini aşkın yerli ve yabancı turist Maraş'a ziyarette bulundu.

Bu süreçte "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'ta atılan adımlar, bölgenin çehresini değiştirdi

Türkiye'nin de desteğiyle, Gazimağusa Belediyesi ziyaretçilerin hoş zaman geçirmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sundu.

Geçen yıl yaz sezonunun başında Maraş'ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunuldu. Bu alana belediye tarafından şemsiye ve şezlonglar yerleştirildi ve cankurtaranlar görevlendirildi.

Belediye tarafından bölgeyi ziyaret edenlerin plaj bölgesine ulaşımını kolaylaştırmak maksadıyla 19 Haziran 2021'den itibaren ziyarete açık bölgedeki yol güzergahında otobüs ile ring servisi yapılmaya başlandı.

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı (çay bahçesi) ve içindeki tesisler yenileme çalışmaları tamamlanarak 20 Temmuz 2021'de hizmete sunuldu.

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi de 20 Temmuz 2021'de ibadete açıldı. 47 yılın ardından yeniden açılan Mescitte, 23 Temmuz 2021'de ilk cuma namazı kılındı.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgenin açılan bölümlerinde bazı sosyal etkinlikler de yapılıyor. Bu süreçte, çeşitli STK'ler tarafından da bölgeye ziyaretler gerçekleştirilirken, birtakım sportif faaliyetler de düzenlendi.

Bölgeye turlar vasıtasıyla ziyaretler düzenleniyor, kafileler rehberler eşliğinde bölgeyi geziyor ve bilgi alıyor.