Koca Selvi’yi rüzgar yıktı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Boğazköy’de dün şiddetli rüzgar nedeniyle 20 metre uzunluğundaki Selvi ağacı devrildi. Atatürk Caddesi üzerinde devrilen ağaca ekipler müdahale etti. Ağaç devrilirken yoğun bir şekilde kullanılan yolun o esnada boş olması olası bir kazayı önlerken, Boğaz Polis Karakolu ekipleri trafikte güvenliği sağlamak adına olay yerine gitti. Bölgede yaşayan vatandaşlar söz konusu ağacın uzun zamandır kuru olduğunu, devrilme tehlikesi bulunduğundan defalarca Orman Dairesi’ne bildirildiğini ancak ilgilenen kimsenin olmadığı savundu. Dikmen Belediyesi ekipleri tarafından ağacın yoldan kaldırılması sonrasında trafik akışı normale döndü.