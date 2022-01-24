Demokrasi sınavı başarılı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı dün sandığa giderek oylarını kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan parti genel başkanları, demokrasi sınavının başarılıyla sonuçlandığını dile getirdi.

Sucuoğlu ve ailesi aynı sandıkta oy verdi

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, oyunu dün saat 10.00’da Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 150 numaralı sandıkta kullandı. Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu ile kızları Sonay ve Seray Sucuoğlu da aynı sandıkta oy verdi.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Sucuoğlu, “Seçim sürecini birbirimizi kırmadan, toplumda gerginlik yaratmadan geçirdik. Kıbrıs Türküne yakışır bir süreç izledik… Bana göre en güzel özelliklerimizden biri de bu… Tüm parti başkanlarına, partililere teşekkür ediyorum” dedi.

Erhürman: Bizi aydınlık günler bekliyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu Gönyeli İlkokulu'nda 70 numaralı sandıkta kullandı. Erhürman'a eşi Nilden Bektaş Erhürman, Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ve partililer eşlik etti.

Oyunu kullanmasının ardından basına konuşan Erhürman, seçimden sonra Kıbrıs Türk halkını aydınlık günlerin beklediğine inandığını söyledi.

Özersay ve eşi Beylerbeyi’nde oy kullandı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay oyunu eşi Aliye Ummanel ile birlikte Beylerbeyi Anaokulu 75 numaralı sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Özersay, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ataoğlu: Hayırlı olsun

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, saat 10.00 sıralarında Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’ndeki 30 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Ataoğlu, ülkenin geleceğini tayin eden 2022 genel seçimlerinin halka ve ülkeye hayır getirmesini temenni etti.

Arıklı sistemi eleştirdi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı oyunu 9 Eylül İlkokulu’ndaki 193 numaralı sandıkta kullandı.

Oy vermeye eşiyle gelen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Arıklı, bu kış ayında bu seçim sistemiyle seçim yapılmaması gerektiğini önceden de söylediğini hatırlattı. Pandeminin en yoğun olan döneminde seçime gidildiğini belirterek bunu eleştiren Arıklı, “6 bine yakın insan şuan elinde bilezik seçimi TV karşısında izliyor” dedi.

Özyiğit: Yoğun çalıştık

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit oyunu 9 Eylül İlkokulu’nda kullandı.

Kalabalık bir grupla oy vermeye gelen Özyiğit’e eşlik edenler arasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı da vardı.

Cemal Özyiğit oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, pandemiye rağmen yoğun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirtti. Özyiğit ülkemiz için geleceğimiz için yeni nesiller için eşitlik adalet zamanı olduğunu belirtti.

Çakıcı oyunu kullandı

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 168 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sandığa Prof. Dr. Ebru Çakıcı ile birlikte gelen Çakıcı, oyunu kullanmasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkına doğruları söyleyerek görevlerini yaptıklarını hissettiklerini belirtti ve çok huzurlu olduklarını dile getirdi.