Eskinin tekrarı

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektupla sunmaya niyetlendiği Maraş’a karşılık Ercan ana eksenli Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) önerisinin içeriğine dair detayları aktardı.

Gazetenin “Maraş’la İlgili Bütün Paket… Lefkoşa Maraş, Timbu (Ercan) ve Limanı Bağdaştıran GYÖ’yü Yeniden Gündeme Getiriyor” başlıklı manşet haberine göre bu öneri aslında yeni değil, Rum Yönetimi’nin Tasos Papadopulos zamanından beridir var ve müzakereler çıkmaza girdiğinde veya yeniden başlama zorluğu yaşadığında, “perde gerisinde veya önünde temcit pilavı gibi tekrar tekrar servis ediliyor.”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis Atina ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a Rum Yönetiminin bu niyeti hakkında bilgi verdi, detaylı olmasa da AB’ye (AB Yüksek Temsilcisi Borrell’e) de bildirdi.

Anastasiadis’in öneri paketini, 31 Aralık 2020 tarihli mektubunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilettiği, Ocak 2021’de Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi’ne açıkladığı ve Temmuz 2021’den beri tartışılmakta olduğu kaydedilen haberde, paketin içeriği, 31 Aralık 2020 tarihli mektubu kaynak gösterilerek şöyle aktarıldı:

-Maraş BM yönetimi altına verilsin ve sakinlerinin geri dönüş prosedürü başlasın (2013 tarihli öneride kapalı Maraş’ın yeniden inşasının AB ve diğer örgütler tarafından finanse edileceği vurgulanıyordu)-Ercan Havaalanı, BM’nin yönetimi altına girsin ve tek FIR ile Uluslararası hukuk zemininde işlesin. İşleyici Chicago Sözleşmesi ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO zemininde olsun.

-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1974’teki kararı ile kapalı olan Mağusa Limanı, Ankara Protokolü’nün Kıbrıs gemileri için uygulanması ve Türk limanlarına erişimlerinin sağlanması şartıyla AB’nin (doğrudan Avrupa Komisyonu’nun) gözetimine verilsin.

-Hidrokarbonlar: Türkiye’nin Kıbrıs MEB’ini tanıması şartı ile emanet hesap (escrow account) olsun.”