Toplam 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 410 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta da 3 kişi yaşamını yitirirken, bin 813 vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle dün 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 14 bin 397 test yapıldığını, 410 pozitif vakaya rastlandığını, 556 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, pozitiflerden 179 kişinin Lefkoşa, 95 kişinin Girne, 71 kişinin Gazimağusa, 28 kişinin Güzelyurt, 15 kişinin İskele, 22 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 14.397

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 410

Yerel vaka sayısı: 410

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 556

Dün kaybedilen hasta: 2

Yapılan toplam test sayısı: 5.226.223

Toplam vaka sayısı: 50.297

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 45.027

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 5115

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 69

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 5033

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 157

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 13.

Son 24 saatte 307 bileklik takıldı

Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:

“Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 307

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 394

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 4285

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 117099.”

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta Covid- 19'dan 3 kişi yaşamını yitirirken, dün yapılan 83 bin 323 testle 1813 vaka saptandı. Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölü sayısı 712’ye, vaka sayısı ise 235 bin 958’e ulaştı.