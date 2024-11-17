Altının fiyatı geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son bir haftayı yüzde 2,23 değer kazanarak 9.389,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördü.

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,40 azalışla 2 bin 844 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,35 değer kaybederek 19 bin 305 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,14 artışla 34,4170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,71 azalışla 36,3250 lira oldu.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,22 yükselerek 10.809,12 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 9.247,15 puan, Sanayi Endeksi 0,68 artışla 12.471,46 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,90 yükselişle 13.339,73 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 15,54 ile Girişim Elektrik Sanayi oldu.

Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 15,25 ile Tekfen Holding, yüzde 13,24 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

En çok değer kaybeden hisseler açıklandı

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,81 ile Adel Kalemcilik, yüzde 10,91 ile Karsan Otomotiv, yüzde 7,84 ile Ülker Bisküvi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 474 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,40 azalışla 2 bin 844 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,35 değer kaybederek 19 bin 305 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,14 artışla 34,4170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,71 azalışla 36,3250 lira oldu.

İngiliz sterlininin satış fiyatı, yüzde 2,21 değer kaybederek 43,5120 liraya geriledi.

İsviçre frangı da yüzde 1,55 düşüşle 38,7190 liradan alıcı buldu.