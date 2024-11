‘En büyük destekçimiz’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’nin en büyük desteği her zaman Anavatan Türkiye’den aldığını söyledi.

Öztürkler, Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ve heyetiyle, İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kâmil Erozan'ı ayrı ayrı kabul etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, kabullerde Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı da hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kabullerde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41 yaşına geldiğini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayraklarının kutsallığını dile getiren Öztürkler, “her iki bayrağın da dalgalanması için ellerinden geleni yapacaklarını” ifade ederek güçlü KKTC’nin savunucusu olacaklarını vurguladı. Öztürkler, en büyük desteklerinin her zaman Anavatan Türkiye olduğunu belirterek, her iki partinin de genel başkanlarına selamlarını iletti.