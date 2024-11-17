3 kişi tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, öğrenci yurdu odasına düzenlediği baskında, 50 adet extacy türü uyuşturuculu hap ele geçirdi. Polis, operasyon kapsamında, Mert Büyüköztürk, Ahmet Aydın ve Ferhat Kömüralp isimli zanlıları tutukladı. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 15 Kasım 2024 tarihinde Mert Büyüköztürk’ün tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu öğrenci yurduna baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının, yurt girişinde tespit edildiğini ve kaldığı odanın arandığını belirten polis, çalışma masasının çekmecesinde, şeffaf poşet içerisinde, 50 adet extacy türü uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının, uyuşturucu hapları, Ahmet Aydın ve Ferhat Kömüralp’tan aldığını itiraf etti.

Polis memuru, Ahmet Aydın ve Ferhat Kömüralp’ın da aynı yurtta tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını ve hapların analize gönderildiğini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

