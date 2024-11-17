3 gün daha hücrede

Abdullah SUİÇMEZ

Haspolat-Taşkent ana yolu üzerinde biri ağır 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan sürücü 19 yaşındaki Mehmet Salih Ay dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kazada yaralanan Sabri Baykuş’un beyin kanamasının devam ettiğini açıklayarak, zanlı hakkında 3 gün ek süre talep etti.

Polis, kazanın 13 Kasım 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4'üncü kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, Mehmet Salih Ay’ın yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulduğunu anlattı.

Polis, zanlının o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını açıkladı.

Polis, kaza sonucu yaralanan JU 988 plakalı araç sürücünün aynı gün taburcu olduğunu ancak araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin halen devam ettiğini söyledi.

Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alınan Sabri Baykuş’un hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydeden polis, doktordan alınan bilgiden kanamanın sürdüğünü öğrendiklerini açıkladı. Polis, yaralının son durumuyla ilgili pazartesi günü bilgi alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.