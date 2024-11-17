Altın oldu

Ömer KADİROĞLU

Yağışların az oluşu ve ağaçların bakımsızlığı yüzünden bu yıl zeytin üretiminde azalma olduğu belirtildi. Üretimin azalması nedeniyle zeytinyağı fiyatları da tavan yaptı. Diyalog muhabirine konuşan üreticiler, bir litre zeytinyağının 460 liraya, bazı yerlerde 500’ün üzerinde satıldığını söyledi. Üreticiler, fiyatlardaki artışın ürün azlığından kaynaklandığını söyledi.

Uzun yıllardan beri yağ değirmeni çalıştıranlar, zeytinin çok kıymetli bir ürün haline geldiğini belirterek, üretimin artırılması için teşvikler kadar sulama konusunun önemine dikkat çekti. Değirmenlerde bu yıl yağ çıkarma ücreti 20 litre ve üzerindeki miktarlar için litre başına 45 TL olarak belirlendi.

Ne dediler?..

Mustafa Karamustafa (Aydın Şirinevler yağ değirmeni)

“Son 10 yıldır bu değirmeni çalıştırıyorum. İnsanlar bu sene yaklaşık iki ay önceden yağlarını çıkarmaya baldı. Zeytinyağının fiyatı bu sene 5 litresi 2 bin 300 TL oldu. Litresi 460 TL’den satılıyor. Biz değirmen olarak düşük fiyattan veriyoruz ancak dışarıda bu rakamlar daha da yükseğe çıkıyor. 10 yılda zeytin ağacı çoğaldı ancak kuraklık nedeniyle verim her geçen sene daha da düşüyor. Bu yıl zeytin zayıf olduğu için insanlar son tanesine kadar toplayıp yağ çıkarmaya getirecektir. Bazı noktalarda zeytinlerin kesildiğini veya taşıma bahanesi ile sökülüp kurutulduğunu görüyoruz. Bu ağaçları korumamız lazım. Bir zeytin ağacı çok kolay yetişmiyor ve çok da değerli ağaçlarımızdandır.”

Alpay Manecioğlu

“Değirmene yağ çıkarmaya geldik. Biz yağı kendi kullanımımız için çıkartıyoruz. Bu sene hava şartları nedeniyle yine zeytinlerin verimi azaldı. Ağaçlarımız atalarımızdan kalma dağların içinde olan zeytinlerdir ve kuraklık nedeniyle çok iyi bir verim olmadı. Burada zeytin ağaçları çoğu zaman inşaatların kurbanı ediliyor ve buna çok üzülüyoruz. Değerli ve çok faydası olan bu ağaçlarımızı koruyalım. Bu sene 5 litre zeytinyağı 2 bin 300 liradan satılıyor o nedenle bu ağaçlarımıza sahip çıkmalıyız.”

Hamza Özmen

“Zeytinlerimizi topladık ve kendi ihtiyacımızı karşılamak için yağımızı çıkarmaya geldik. Bu sene 5 Litre zeytinyağı 2 bin 300 liradan satılıyor. Son yılların kurak geçmesi nedeniyle zeytin verimi her geçen yıl düşüyor. Arz ve talep nedeniyle zeytinyağının fiyatı da yükseliyor. Benim iki tane zeytin ağacım var. İnsanlar alışkanlık edip evlerinin önüne zeytin ağacı eksinler. Zeytin ağacı uzun sürede yetişip verime girebilecek bir üründür o nedenle inşaatların yapılacağı yerlerde bu ağaçlara lütfen zarar vermesinler.”

Osman Aliusta

“Zeytinleri topladık ve yağ çıkarmaya geldik. Bu sene zeytin verimi kuraklık nedeniyle zayıf geçti. Biz kendi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla zeytinyağı çıkartıyoruz. İnşaatlar nedeniyle çok sayıda uzun yıllar var olan zeytinler katlediliyor. Bu değerli ürünlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlerimize te tavsiyem zeytin ağacı dikmeleridir.”

Hasan Pilli

“Zeytin topladık ve yaklaşık 30 adet ağacın mahsulünü getirdik. Kuraklık nedeniyle ağaçlar hem kurumaya başladı hem de verim düştü. Biz yağımızı satmak için değil çocuklarımız ve torunlarımızın kullanmaları için çıkartıyoruz. 5 Litre yağ 2 bin 300 liradır ve bence bu fiyatlar bu güne göre normaldir. Zeytin hem değerli hem de faydalıdır. Bu nedenle katledilen her bir ağaç için üzülüyoruz. Zeytin ağaçlarımıza sahip çıkalım.”

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024, 01:29