En büyüğü 3,9 şiddetinde

Güney Kıbrıs’ta ardı ardına 5 deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Güney Kıbrıs'ta saat 09.49’da 2,5 büyüklüğünde, saat 09.52’de ise 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, yerin yaklaşık 13,02 ve 6,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Art arda gerçekleşen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi, 10.17'de 2,8 büyüklüğünde bir deprem daha duyurdu. Bu deprem ise yerin 10,17 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.36 ve 10.49'da iki deprem daha kaydedildi. İki depremin de büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise saat 10.49'daki depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu.

Öte yandan, saat 09.58 sıralarında da Akdeniz'de 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

