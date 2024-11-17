Türkiye’nin İstanbul, Trabzon ve İzmir illerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, İsveç, Cenevre, Pakistan ve Kırgızistan'da resepsiyon verildi.

KKTC'nin 41. kuruluş yılı dolayısıyla Trabzon’da resepsiyon verildi.

KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesisleri'ndeki resepsiyonda, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri alabilmek için mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Resepsiyona, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

KKTC'nin kuruluşu anlatıldı

İzmir'de de resepsiyon düzenlendi.

Balçova'da bir otelde verilen resepsiyona, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, Türkiye Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile Kıbrıs gazileri ve aileleri katıldı.

Programda, KKTC'nin kuruluşunun anlatıldığı sinevizyon sunuldu, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Sabah tören akşam resepsiyon

KKTC’nin 41. kuruluş yıldönümü İstanbul’da düzenlenen tören ve resepsiyonla kutlandı

İstanbul Başkonsolosluğu tarafından önceki sabah Taksim Meydanı’nda tören düzenlendi, akşam ise Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de resepsiyon verildi.

Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene, üst düzey protokol, gaziler, dernekler, üniversite temsilcileri ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Akşam ise, İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ve eşinin ev sahipliğinde Hilton İstanbul Bosphorus’ta resepsiyon verildi.

Stockholm'de kutlama yapıldı

KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı.

KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde de resepsiyon düzenlendi.

KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ve eşi Ebru Köprülü ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, BM Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Büyükelçi Hakan Kıvanç, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Azerbaycan'ın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği geçici maslahatgüzarı Rovshan Safarov ile diğer davetliler katıldı.

Çok sayıda diplomat katıldı

Pakistan'da da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü için resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona KKTC İslamabad Temsilcisi Dilşad Şenol ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun yanı sıra çok sayıda diplomat, kurum temsilcisi ve Pakistan yetkilisi katıldı.

Kırgızistan’da resepsiyona öğrenciler de katıldı

Kırgızistan'da, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü kutlandı.

KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir'in ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türk diplomatlar, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumların yetkilileri, akademisyenler, öğretim görevlileri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Resepsiyonda davetlilere Türk ve Kırgız mutfağından lezzetler ikram edildi.





Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024, 01:52