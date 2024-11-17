İşini severek yapıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2012’de başladığı şoförlük mesleğini 12 yıldır sürdüren 49 yaşındaki Fezile Başkar, haftanın 6 günü şehir içi dolmuşuyla yolcuları taşıyor.

Her sabah saat 07.30'da kontağı çeviren Başkar, akşam 20.00’ye kadar yolcuları ev ve iş yerlerine ulaştırıyor.

Sabahtan akşama kadar kadar araç kullanan, ardından evine giderek ertesi günün yemeğini hazırlayan Başkar, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

İki evlilik yapan ve 4 çocuk annesi olan Fezile Başkar, Diyalog’a şoförlüğe olan merakı dolayısıyla bu mesleğe adım attığını söyledi.

Son 12 yıldır şoförlük yaptığını, daha önce çeşitli işlerde çalıştığını anlatan Başkar, şunları söyledi:

“Çocukken araç kullanmayı hayal ediyordum, şoförlere özeniyordum. Babam çok tutucuydu, tencere tava satarak, gizlice ehliyet aldım. Daha sonra ablam araba alınca ben de sürdüm.

20’li yaşlarımda kafe işletmeciliği yaptım, pazarlamacılıkla uğraştım. 2012’de ise öğrenci taşımacılığı yaparak, şoförlük mesleğine başladım.

Öğrenci taşımacılığının ardından Girne-Lefkoşa dolmuşlarında çalıştım. Şimdi ise Lefkoşa şehir içi ulaşımını sağlayan dolmuşlarda çalışıyorum. Yolcu taşımacılığı benim için aslında bir iş değil, hobi. İşimi severek, yapıyorum.”

Çevresinden takdir gördüğünü ifade eden Başkar, “özellikle kadınlar beni çok hoş karışılıyor. Çevrem, ailem ve iş arkadaşlarım bana çok destek oluyor” dedi.

Kadınların yükü ağır

Başkar, KKTC’de kadın şoför sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirerek, şunları söyledi:

“Sabah 07.20’de işe başlıyorum, saat 20.00’de işim bitiyor. Eve gidiyorum, yemek, temizlik vs. gibi rutin işler yapıyorum. Kadınların sorumlulukları sadece işle sınırlı değildir. Anneyse çocuklarıyla ilgilenmeli ve evdeki sorumlukları da yerine getirmelidir. Tüm bu sorumluluklara uzun çalışma saati eklenince zor olabiliyor. Bana göre kadınlar uzun çalışma saatlerinden dolayı bu mesleği tercih etmiyor. Bunun dışında pek bir zorluğu yok.”

İşini severek yaptığını bir kez daha ifade eden Başkar, şoförlük mesleğinden emekli olacağını söyledi.





Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024, 01:52