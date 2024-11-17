Ölümüne sürdü

Lefkoşa’da, park halinde bulunan 3 araca çarpan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan Nijeryalı Emperor Divine Iwu (24), tutuklandı.

Kaza esnasında 215 miligram alkollü olduğu tespit edilen zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 3 gün tutuklu kalması talep edilen zanlı, “annemin ölüm haberini aldım, ne yaptığımı bilmiyordum” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 15 Kasım saat 19.00 sıralarında Şht. Münür Sokak’ta meydana geldiğini söyledi. Polis, 215 miligram alkolün etkisi altında olan sürücü Emperor Divine Iwu’nun yönetimindeki JY 449 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada İktisat Bankası önlerinde, yolun sağında park halinde bulunan PV 964 plakalı aracın arka kısmına çarptığını belirtti. Polis, zanlının durmayıp kaza yerinden kaçarken, Şht. Yılmaz Yolcu Sokağı'na dönüşe geçtiğimi ve İlker Doğramacıoğlu'nun (E-29) içinde bulunduğu park halindeki HN 040 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptığını açıkladı.

Polis, JY 449 plakalı aracın kontrolden çıkarak, yolun solundaki banket içerisinde yine park halinde bulunan CH 563 plakalı araca çarpıp durduğunu açıkladı.

Polis memuru, geriye doğru savrulan CH 563 plakalı aracın da, bir evin bahçe kapısına, duvarında ve gerisinde banket içerisinde park halinde bulunan VL 390 plakalı araca çarptığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu yaralanan HN 040 plakalı araç sürücüsü İlker Doğramacıoğlu’nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi ardından gözetim altına alındığını açıkladı. Polis, Doğramacıoğlu’nun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan JY 449 plakalı araç sürücüsü Emperor Divine Iwu tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, hasar tespiti yapılacağını açıkladı. Zanlının ehliyetinin ve ülkedeki yasal statüsünün de araştırılacağını kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi

Ne yaptığımı bilmiyordum

Polisin ardından söz alan zanlı ise pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, “Annemin ölüm haberini aldım, kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyordum” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen 3 günlük ek tutukluluk süresini onayladı.

