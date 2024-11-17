Yoğun temas halinde

Fileleftheros gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, ABD ile ilişkilerin daha da güçleneceğini söylediğini aktardı.

Özellikle Cumhuriyetçi Parti (GOP) üyeleriyle temas halinde olduklarını, yakın geçmişte eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yla da telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini vurgulayan Hristodulidis, yakın tarihte Güney Kıbrıs’ı da ziyaret etmiş olan Cumhuriyetçi Parti senatörleriyle planlanmış telefon görüşmeleri olduğunu ifade etti.

Hristodulidis; “Yeni ABD Dışişleri Bakanı’nı çok yakından tanıyoruz ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Kongre’deki ilgili yasayı imzalayanlardan biri olması çok önemliydi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgedeki tüm ülkelerle iş birliğini çok iyi biliyor ve bu dönemde gelişen işbirliğimizin daha da güçleneceğinden eminim” şeklinde konuştu.

KKTC’nin kuruluşunu kınadı

Bu arada Hristodulidis, KKTC’nin kuruluş yıldönümü sebebiyle yayınladığı mesajda “15 Kasım 1983 tarihinin sadece korkunç bir tarih olmakla kalmayıp Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ve işgalin yasallaştırılması girişimi olduğu” iddiasında bulundu.

Hristodulidis ayrıca, “Kıbrıs’ın bölünmesine izin vermeyeceklerini ve bunu kabul etmeyeceklerini” savundu.

