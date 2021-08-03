Anlamlı dayanışma

Kuzey Kıbrıs, Türkiye’de büyük zararlara yol açan yangınlar için yardım seferberliği başlattı. Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada felaketzedelere yardım için kampanya başlatılmasına karar verildiğini söyleyen Başbakan Saner, hedeflerinin Türkiye’de sıkıntı yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak ve KKTC’nin de katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kampanya ile elde edileceklerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını dile getiren Saner, Türkiye’deki yetkililere destek kampanyasında oluşacak birikimleri aktaracaklarını kaydetti.

Yerli üreticilerden balya desteği

Öte yandan Türkiye’deki yangınlarda mağdur olan çiftçilere, KKTC’deki çiftçiler balya ve saman yardımı yapacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Başbakanlığın desteğiyle, hayvan üreticileri ve çiftçilerle birlikte, Türkiye’deki halkın yaralarının sarılmasının desteklenmesi için çalışma başlattı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Anavatanımızdaki üretici kardeşlerimizin bu acı günlerinde yanında olmak isteyen üreticilerimiz, balya ve saman tedariki yaparak, yaraların sarılmasına bir nebze katkı koymak istiyorlar. Ülkemizden gönderilecek miktarlar, Türkiye coğrafyası içinde çok büyük olmayabilir ancak gönülden yapılan bu desteğin, kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi yönündeki anlamı büyüktür” dedi.

Ayrıca Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yangınlardan zarar gören üreticilere balya ve saman desteğinde bulunmak isteyen üreticilerin Bakanlığa baş vurması yönünde duyuru yayımladı.

Bakanlık açıklamasında destek vermek isteyen üreticilerin 0548 862 75 15, 0542 868 73 72 ve 0542 851 56 59 numaralı telefonlarından daha detaylı bilgi alabileceği kaydedildi.

