Aşısız kişilere PCR testleri ücretli

Bakanlar Kurulu, aşılamayı teşvik amacıyla dün bir dizi kararlar aldı. KKTC’de yaşayan ve aşılı olanların devlet dairelerine girişleri serbest olacak. Aşısızlardan ise 72 saatlik PCR testi istenecek. Kurulun kararı, Sağlık Üst Kurulu’nun bilgisine sunuldu.

Başbakan Ersan Saner, 15 gün içinde 217 bin kişinin çift doz aşılanmış olacağını iddia ederken, öğretmenlerin yüzde 96’sının aşılandığını ve yüz yüze eğitimin Eylül ayında mutlaka başlayacağını söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Saner, Covid-19’un tüm dünyayı ciddi şekilde sardığına dikkat çekti.

Başbakan Saner, KKTC’nin de bundan nasibini aldığını ancak vaka sayılarında düşüşe geçildiğini dile getirdi.

Günlük ortalama 10-15 bin bazında olan test sayılarının geçen hafta itibarı ile 25 bin bazına çıktığını ifade eden Saner, şu an itibarı ile Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 70 hasta bulunduğunu, yoğun bakımda ise 6 hasta olduğunu kaydetti.

172 bin tek doz, 145 bin çift doz aşı yapıldı

Ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığına vurgu yapan Başbakan Saner, tüm ülkede 172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa ise çift doz aşı yapıldığını belirtti.

Ellerinde 45 bin Sinovac aşısı bulunduğunu ifade eden Saner, 45 bin dozun 35 binlik kısmının ikinci doz aşı olarak yapılacak vatandaşlara ayrıldığını söyledi. İkinci doz aşıların, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre 15 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini kaydeden Saner, böylece toplamda 217 bin KKTC vatandaşının çift doz aşılanmış olacağını söyledi.

Aşısız kişilere PCR veya antijen zorunluluğu önerisi…

Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na Bakanlar Kurulu’nun bir önerisinin Sağlık Bakanı tarafından aktarılacağını belirtti. Saner, bunun, ülkedeki salgının önlenmesi için aşılı kişilerin kapalı alanlarda özellikle devlet dairelerine girişlerinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması, aşısız vatandaşların ise devlet dairelerine girebilmeleri için 3 günlük PCR veya antijen testinin istenmesi olduğunu kaydetti.

Bunun dışında aşısız kişileri aşı yapmaya yönlendirmek istediklerini dile getiren Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bu konuda bir karar üretmesi için Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bakanı’nın görevlendirildiğini bildirdi.

Aşısız kişilere PCR testleri ücretli olacak

Saner, bu değerlendirme sonucunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun üreteceği kararla aşılı vatandaşların giriş-çıkışlarının rahatlatılırken, aşısız olan vatandaşlarının özendirilmesinin gündeme geleceğini söyledi. Saner, aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını da açıkladı.

Eylül’de mutlaka yüz yüze eğitim başlayacak

Eğitim ve turizm sektörlerinin ekonomi açısında önemine dikkat çeken Saner, iki sektörde de atılacak adımlarda toplumun bağışıklık kazanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Ülkede aşı problemi olmadığını, aşı seçeneği sunma konusunda da KKTC’nin dünyadaki ender ülkelerin başında geldiğini dile getiren Başbakan Saner, dünyada hala 63 ülkenin aşı ile tanışmadığını söyleyerek, “Bizlerin aşı seçenekleri sunmamız büyük bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum” dedi.

Yapılacak olan aşılarla Eylül’de mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını vurgulayan Saner, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Eğitim sektöründeki öğretmenlerin yüzde 96’sının aşılandığını ifade eden Saner, çalışanların da aynı şekilde aşılarının yapıldığını, buna paralel olarak turizm sektöründe de 23 Haziran itibarı ile aşıların yapıldığını söyledi. Sektörlerin hızlı bir şekilde devreye girmesini hedeflediklerini dile getiren Saner, turizmin zaten çalıştığını ancak Eylül’de mutlak surette yükseköğrenim başta olmak üzere yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydetti. Konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu tarafından tekrar görevlendirildiğini söyleyen Saner, “Eylül’de yüz yüze eğitimin mutlaka başlaması için gerekli çalışmalar en son detayları Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacaktır” dedi.