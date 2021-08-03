Öğrenciler sıkıntı yaşıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, aşı pasaportunun ihmal edildiğini belirterek, İngiltere’de eğitim gören ve Kuzey Kıbrıs’ta aşı olan Kıbrıslı Türk öğrencilerin sıkıntı yaşadığını söyledi. Toros, “İngiltere, Dijital Yeşil Geçiş Kartını 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ülkeye giriş koşulu olarak yürürlüğe koydu. İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler bu karta sahip olmadıkları için şu anda İngiltere’ye giriş yapamaz duruma gelmişlerdir. Bu sıkıntıyı aşmak için de Güney Kıbrıs’ta yeniden aşı olmaları ve oradan bir “SafePass” temin etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Fikri Toros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

Avrupa Birliği’nde Coronavirüs aşı programı hızlandırılırken üye ülkeler arasında seyahatleri güvenli olarak yeniden normalleştirebilmek için, 'aşı pasaportu' olarak da bilinen 'Dijital Yeşil Geçiş Kartı' uygulaması yürürlüğe girdi.

Dijital Yeşil Geçiş Kartı’na ilişkin yasal düzenleme, temel olarak kişilerin aşı olmuşlarsa nerede olduklarını, hangi aşıyı ne zaman olduklarını, olmamışlarsa PCR testi tarihlerini ve sonuçlarını, Coronavirüs geçirmişlerse antikor oluşturup oluşturmadıkları gibi tıbbi bilgilere ait dijital verileri içermektedir.

Güney Kıbrıs da bu uygulamayı yürürlüğe koyarak güvenli seyahatleri kolaylaştırmak için vatandaşlarına “SafePass” isimli dijital geçiş kartları sağlamaktadır.

11 Mayıs 2021 tarihli Meclis konuşmamda gerek Kıbrıslı Türklerin, gerekse Kuzey Kıbrıs destinasyonlu yolcuların güvenli olarak seyahat edebilmeleri için AB Dijital Yeşil Geçiş Kartı uygulamasına dahil olmak zorunda olduğumuzu vurgulamıştım.

Ayrıca, turizm sektörümüzün normale dönmesi için de bunun zaruri olduğunu ifade etmiştim. Dijital Yeşil Geçiş Kartı uygulamasına Kuzey Kıbrıs’ın da dahil edilmesi için Avrupa Birliği yetkilileriyle derhal sonuç odaklı girişimler yapması için Cumhurbaşkanı’na çağrı yapmıştım.

İngiltere, Dijital Yeşil Geçiş Kartını 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ülkeye giriş koşulu olarak yürürlüğe koydu. İngiltere’de eğitim gören ve Kuzey Kıbrıs’ta aşı olan Kıbrıslı Türk öğrenciler bu karta sahip olmadıkları için şu anda İngiltere’ye giriş yapamaz duruma gelmişlerdir. Bu sıkıntıyı aşmak için de Güney Kıbrıs’ta yeniden aşı olmaları ve oradan bir “SafePass” temin etmeleri gerekmektedir.

Kıbrıslı Türkleri dünyadan koparmakta ve yalnızlaştırmakta olan bu ayrılıkçı zihniyetin son eseri olan bu ihmali sert bir şekilde kınıyorum.