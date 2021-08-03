‘Vergi var hizmet yok’

Ömer KADİROĞLU

Girne’nin Boğaz bölgesinde Şair Fikret Demirağ Sokak’ta ikamet eden Hasan Aybar, evinin önündeki aydınlatma lambasının uzun süredir yanmamasından dolayı şikâyetçi. Son iki aydır evinin önünde bulunan aydınlatma lambasının yanmadığını ve defalarca Elektrik Kurumuna bildirmesine rağmen çeşitli cevaplarla karşılaştığını savunan Aybar, tüm uğraşlarına rağmen lambanın değiştirilmediğini ifade etti.

Kurumun elinde lamba olmadığı, ihaleye çıkılamadığı ve ambarda lamba bulunursa gelip takılacağı yönünde cevaplar aldığını iddia eden Aybar, Elektrik Kurumuna ödediği hizmet bedelinin karşılığını almak istediğini ifade etti.

Aybar, “Vergi veriyorum ama hizmet alamıyorum” diyerek, isyan etti.

Diyalog’a konuşan Aybar şunları söyledi:

İki aydır evimin önünde bulunan sokak aydınlatma lambası yanmıyor. Çıkmaz sokak içerisindeki son evde kalıyorum ve gece burası oldukça karanlık oluyor. Defalarca 188 elektrik arızayı aradım, sorunu bildirdim ancak bir lambayı iki aydır değişemediler. Her aradığımda çeşitli bahanelerle karşılaşıyorum. Ellerinde lamba olmadığını, ihaleye çıkamadıklarını ve çalışanların ambara bakacakları lamba bulurlarsa gelip takacakları şeklinde cevaplar veriliyor. Daha sonra tekrar aramamda ise operatörden aldığım cevap “çok acil durumlarda arkadaşlar ceplerinden ödeyip marketten alıp takıyorlar” şeklinde oldu. Ben her ay elektrik faturamda sokak aydınlatma ücreti ödüyorum ancak parasını ödediğim hizmeti alamıyorum. Eğer ben bu ücreti ödüyorsam kurumun ihaleye çıkamaması veya elinde lamba olmaması benim suçum değildir. Aylardır, yıllardır bu bölgede yanmayan çok sayıda sokak aydınlatma lambaları var.