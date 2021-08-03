10 dakika arayla iki kundaklama

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta yarım inşaat ile bir aracı kundaklayan 17 yaşındaki G.C. (E) ile 19 yaşındaki Kamil Canyalçın dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların yarım inşaatın elektik panosunun üzerine yanıcı madde döküp ataşe verdikten 10 dakika sonra bir şahsa ait aracı kundakladıkları açıklandı. Zanlıların olay esnasında alkollü oldukları belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların alkol tesiri altında 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 04.20 sıralarında Haspolat Özgür Özada Sokak’ta bulunan yarım inşaat halindeki binanın elektrik panosu üzerine yanıcı madde dökerek, ateşe verdiklerini söyledi. Polis, pano ve elektrik kablolarının tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldiğini ifade etti. Polis memuru, zanlıların ayrıca 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 04.30 sıralarında Haspolat’ta sakin A.T.’ye ait ikametgâhının avlusu içerisinde bulunan NC 259 plakalı salon aracın üzerine yanıcı madde dökerek, kundakladıklarını ifade etti. Polis, aracın tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiğini açıkladı. Polis, olayın ardından zanlıların tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 2 gün tutuklu kaldıklarını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, ikişer kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlıların 12 bin 500’er TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.