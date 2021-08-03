Uyarı grevi iki saat sürdü

Cemre Peral YANIKER

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), “Telekomünikasyon Dairesi’nde özelleştirilmeye gidileceği” gerekçesiyle 2 saatlik uyarı grevi yaptı.

Sendika, “Başbakan Ersan Saner’in Daire’nin özelleştirme adı altında yeniden yapılandırılmasıyla ilgili söylemlerde bulunması ancak topluma ve Daire’ye hiçbir açıklama yapmaması” üzerine bu uyarı grevini yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Telekomünikasyon Dairelerinin tümünde 08.00 ile 10.00 saatleri arasında gerçekleşen greve,

Tel-Sen’in üyesi olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) altındaki diğer sendikalar da destek verdi.

Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi önünde greve ilişkin yapılan basın açıklamasında, grevin bir uyarı niteliğinde olduğu ancak tek defalık bir eylem olmayacağı, sürecin takibine devam edileceği duyuruldu.

Soysan: Müsaade etmemiz mümkün değildir

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, greve ilişkin basın açıklamasını okuyarak, her gelen hükümetin “yeniden yapılandırma adı altında” Telekomünikasyon Dairesi’ni özelleştirmeyi istediğini öne sürerek, küçük ölçekli ülkelerde haberleşmeyi ve iletişimi özelleştirmenin toplumun menfaatine olmadığını söyledi ve toplumun menfaatine olmayacak hiçbir adıma müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Soysan, Başbakan Ersan Saner’in Telekomünikasyon Dairesi’ni özelleştireceğine yönelik son noktaya gelindiğini söylediğini ancak bu “son noktanın” ne olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadığını ileri sürerek, Telekomünikasyon Dairesi’nde yeniden yapılandırmanın şart olduğunu ancak bunun çözümünün “peşkeşten öteye gitmemiş Yap-İşlet-Devret modeli” olmadığını belirtti.

“Hükümeti sözlü uyardık, yazılı uyardık. Artık eylem zamanıdır. Bu uyarı greviyle de toplumun önünde son kez uyarıyor ve hükümete örgütlü bulunduğumuz Daire özelinde ve genelde toplumsal varlıklarımıza sahip çıkmayı hatırlatıyoruz. İki elimiz yakanızdadır” diye konuşan Soysan, yapılması gerekenin Daire’nin nasıl ayakta kalacağının Daire çalışanları ile konuşulup, internet hizmeti satımı veya fiber altyapı mülkiyetinin alınması gibi gelir kapılarının açılması ve hizmet kabiliyetinin güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Bıçaklı: Bina yıkılıyor

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise, “Ülkeyi yönettiğini iddia eden kişilerin, devlete ait kurum, kuruluş ve dairelerin, babaları tarafından kendilerine miras bırakıldığını ve peşkeş çekebileceklerini düşündüğünü” öne sürerek, “Bu binaya bakın. Devletin Telefon Dairesi böyle mi olur? Bina yıkılıyor” diye konuştu.

Özkıraç: Tüm toplum başkaldırmalı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç ise, greve destek veren tüm sendikalara teşekkürlerini iletti.

Özkıraç, yapılması gereken tek şeyin “başkaldırı” olması gerektiğini vurgulayarak, “Buradan kendini bu ülkeyi yönettiğini zanneden memurları protesto ediyorum ve buradan tüm toplumu bir başkaldırıya davet ediyorum. Geç kalıyoruz” dedi.