Rumlarda 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 94, Güney Kıbrıs’ta ise 4 can kaybı yaşandı, 493 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 20 bin 402 olup, 80'i yerel 94 pozitif

Covid-19 vakasına rastlandığını, 236 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 4 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 80 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakaların, 25 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 6, Yenikent-1, Gönyeli-2, Sanayi Bölgesi-1, Surlariçi-2, Alayköy-1,

Hamitköy-3, Kalavaç-2, Taşkınköy-1, Köşklüçiftlik-1, Ortaköy-5.

Girne: Girne Merkez-19, Lapta-1, Esentepe-1, Ozanköy-2, Aşağı Girne-1, Dikmen-2,

Edremit-1, Beylerbeyi-1, Alsancak-6, Çatalköy-2, Boğazköy-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-4, Ulukışla-1, Maraş-2, Güvercinlik-1, Mormenekşe-1,

Yeni Boğaziçi-2, Sakarya-1, Vadili-1.

İskele: İskele Merkez-3, Ardahan-1.

Güzelyurt: Güneşköy-1.

236 kişi taburcu edildi

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 236

Yapılan toplam test sayısı: 1 milyon 987 bin 338

Toplam vaka sayısı: 11 bin 755

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 10 bin 230

Tedavisi devam eden vaka sayısı: bin 485

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 75

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: bin 308

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 96

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 40

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 5 bin 550.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 551.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 457.

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2 bin 355.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 31 bin 670.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs’ten 4 can kaybı yaşandı, 493 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, dün kaybedilenlerle toplam can kayıplarının 426'ya ulaştığını açıkladı.

Dün yapılan test sayısının 33 bin 583, saptanan vaka sayısının 493 ve toplam vaka sayısının 102 bin 716'ya ulaştığı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre tedavi gören hasta sayısı 287, durumu ciddi olanların sayısı 88.

Gençler aşı olmuyor

Bu arada Rum Sağlık Bakanlığı, 18 yaş üstü 188 binden fazla kişinin aşılanmadığını açıkladı. Tahminlere göre, Covid-19’a karşı nüfusun %73,8’i ilk doz aşıyı yaptı. Bakanlık, 18 yaş üstü toplam 188.090 kişinin aşı yapmadığını; bunlardan 129.267’sinin 18-39 arası yaş grubundan olduğunu açıkladı.